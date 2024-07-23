"Это плохая комбинация": Трамп описал Камалу Харрис двумя оскорбительными словами

Трамп не подбирал слов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, критикуя свою возможную конкурентку на выборах Камалу Харрис, прибег к оскорблениям. Он описал её двумя грубыми словами.

Об этом пишет New York Post. По словам Трампа, Харрис "тупая" и "злая".

"Камалу Харрис можно описать двумя словами: злая и тупая. Это плохая комбинация", — сказал 78-летний кандидат в президенты от Республиканской партии на следующий день после того, как Байден выбыл из гонки.

Издание напоминает, что Харрис начала свою политическую карьеру в качестве окружного прокурора Сан-Франциско в период с 2004 по 2011 год — и вызвала беспокойство левых по поводу того факта, что ей принадлежало 1900 обвинительных приговоров за марихуану. И это несмотря на то, что позже в радиоинтервью она говорила, что курила марихуану в колледже, слушая хип-хоп.

Также Харрис однажды жестко раскритиковала Байдена за то, что он выступил против межрасовых школьных автобусов, а также за то, что некоторым женщинам якобы было некомфортно во время общения с ним "из-за нежелательных прикосновений и поцелуев".

Тогда, утверждается в материале, первая леди США Джилл Байден была в ярости из-за таких нападок и якобы заявила, что Харрис должна сама "пойти к черту".

Напомним, ранее мы писали о том, что демократы определились с датой, когда назовут кандидата в президенты.