"Це погана комбінація": Трамп описав Камалу Гарріс двома образливими словами

Трамп не підбирав слів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, критикуючи свою можливу конкурентку на виборах Камалу Гарріс, вдався до образ. Він описав її двома грубими словами.

Про це пише New York Post. За словами Трампа, Гарріс "тупа" та "зла".

"Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація", — сказав 78-річний кандидат у президенти від Республіканської партії наступного дня після того, як Байден вибув із перегонів.

Видання нагадує, що Гарріс розпочала свою політичну кар’єру як окружний прокурор Сан-Франциско в період з 2004 по 2011 рік — і викликала занепокоєння лівих щодо того факту, що їй належало 1900 обвинувальних вироків за марихуану. І це незважаючи на те, що згодом у радіоінтерв’ю вона говорила, що курила марихуану в коледжі, слухаючи хіп-хоп.

Також Гарріс колись жорстко розкритикувала Байдена за те, що він виступив проти міжрасових шкільних автобусів, а також за те, що деяким жінкам нібито було некомфортно під час спілкування з ним "через небажані дотики та поцілунки".

Тоді, стверджується в матеріалі, перша леді США Джилл Байден розлютилася через такі нападки і нібито заявила, що Гарріс повинна сама "піти до біса".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що демократи визначилися з датою, коли назвуть кандидата у президенти.