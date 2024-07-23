Харрис или кто-то другой? Демократы определились с датой, когда назовут кандидата в президенты, - NYT

Кандидаты могут претендовать на участие в голосовании, если они получат подписи за выдвижение не менее 300 делегатов

Демократическая партия выберет своего кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки в ходе онлайн-голосования до 7 августа. Конкретной даты пока нет.

Такое заявление сделал председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон. Об этом пишет The New York Times.

Кандидат на пост президента, которым на данным момент почти точно станет действующая вице-президент Камала Харрис, будет иметь право влиять на то, когда будет выбран кандидат в вице-президенты и когда за него проголосуют.

"Выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования за несколько недель до встречи делегатов партии в Чикаго 19 августа сведет съезд к чисто церемониальной функции", — говорится в материале.

Кандидаты могут претендовать на участие в голосовании, если они получат подписи за выдвижение не менее 300 делегатов, но не более 50 от одного штата.

Как сообщает Associated Press, Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Она получила поддержку 2538 делегатов, что превышает 1976, необходимых для победы в первом туре. При этом, ни один из делегатов, с которым связывалось AP не назвал других кандидатов.

По словам председателя демократичной партии штата Калифорния Расти Рикс, во вторник 75-80% делегации штата находились на телефоном совещании и поддержали Харрис единогласно.

К слову, после того, как президент США Джо Байден вышел из гонки, предвыборная кампания Харрис установила новый 24-часовой рекорд по пожертвованиям на пост президента. Речь шла о 81 млн долларов за сутки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о демократах, которые могут заменить Джо Байдена.