Политический аналитик Александр Кочетков оценил шансы Камалы Гаррис стать первой женщиной-президентом США

Выход из предвыборной гонки Дж. Байдена, чьим признаком становилось хроническое опасение важных решений, довольно прогнозируемым. Хотя и редким. С подобной причиной "Я устал, я ушел" вспоминается только Б. Ельцин.

Но сейчас более важен ответ на вопрос: "Способна ли К. Гаррис в столь сжатые сроки раскрутиться так, чтобы стать первой женщиной-президентом США? ".

Как политтехнолог считаю, что шансы, хоть и скудные, но есть.

В первую очередь, это будет зависеть от того, насколько г-жа Камала сможет убедить избирателей, что ее президентство станет решительным, без старческого маразма и, главное, прогнозируемым. То есть, она должна своровать слоган Д. Трампа "Сделаем Америку величественной снова!", но продемонстрировать, что у нее есть конкретный план, как это сделать. И этот план должен быть более реальным, чем "Я позвоню Зеленскому, а потом я позвоню Путину".

Во-вторых, многое будет зависеть от ее кандидата в вице-президенты. Если бы меня спросили, я бы посоветовал взять очень известного артиста или журналиста, чтобы он остроумно и метко высмеивал оппонента, как это постоянно делает Трамп.

Но всего этого мало. Выиграть Гаррис сможет, если случится что-то необычайное, масштабное и трагическое, что сплотит американцев вокруг Белого дома как символа государственности. Что-то вроде "11 сентября", не обязательно в самих Штатах, но с участием граждан США.

К сожалению, мир сейчас таков, что возможно все. Не дай бог, это коснется Украины…

Источник: пост Кочеткова в Facebook.