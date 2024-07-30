Трамп планирует запустить рекламную кампанию против Харрис: хочет потратить на нее миллионы

Предвыборная кампания Трампа забуксовала после того, как президент США Джозеф Байден снялся с выборов и выдвинул кандидатом Камалу Харрис

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, которая призвана замедлить рост популярности вице-президента США Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Целевая аудитория кампании – это шесть все еще колеблющихся штатов, какого кандидата они будут поддерживать, Трампа или Харрис.

Отмечается, что это самый большой объем приобретения Трампом рекламы с января 2024 года, когда он покупал рекламу, чтобы бороться с соперниками в Республиканской партии. Штаб Трампа проигнорировал предложение журналистов предоставить комментарий по поводу запуска рекламной кампании.

Предвыборная кампания Трампа забуксовала после того, как президент США Джозеф Байден снялся с выборов и выдвинул кандидатом Камалу Харрис. Все отсылки к старости и недееспособности кандидата начали работать уже против самого 78-летнего Трампа, поскольку Гаррис 59 лет. Поэтому штаб экс-президента начал искать новые пути, не менее грязные, чем старые.

В частности, 29 июля Трамп разместил на своей платформе Truth Social видео, где были смонтированы слова Харрис из старых интервью, предвыборных мероприятий и дебатов. Таким образом трамписты пытались выставить Харрис человеком, якобы оторванным от простых граждан США. Также на платформе протрампистского Илона Маска появилось фейковое насмешливое видео с искусственно сгенерированным голосом Харрис, содержавшее многочисленные оскорбления в адрес ее, Байдена, демократов и граждан США. Таким образом, Маск нарушил свои же правила соцсети.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.