Укр

Трамп планирует запустить рекламную кампанию против Харрис: хочет потратить на нее миллионы

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трамп готов потратить на рекламу против Харрис 10 миллионов долларов Новость обновлена 30 июля 2024, 05:14
Трамп готов потратить на рекламу против Харрис 10 миллионов долларов. Фото Коллаж "Телеграф"

Предвыборная кампания Трампа забуксовала после того, как президент США Джозеф Байден снялся с выборов и выдвинул кандидатом Камалу Харрис

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, которая призвана замедлить рост популярности вице-президента США Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Целевая аудитория кампании – это шесть все еще колеблющихся штатов, какого кандидата они будут поддерживать, Трампа или Харрис.

Отмечается, что это самый большой объем приобретения Трампом рекламы с января 2024 года, когда он покупал рекламу, чтобы бороться с соперниками в Республиканской партии. Штаб Трампа проигнорировал предложение журналистов предоставить комментарий по поводу запуска рекламной кампании.

Предвыборная кампания Трампа забуксовала после того, как президент США Джозеф Байден снялся с выборов и выдвинул кандидатом Камалу Харрис. Все отсылки к старости и недееспособности кандидата начали работать уже против самого 78-летнего Трампа, поскольку Гаррис 59 лет. Поэтому штаб экс-президента начал искать новые пути, не менее грязные, чем старые.

В частности, 29 июля Трамп разместил на своей платформе Truth Social видео, где были смонтированы слова Харрис из старых интервью, предвыборных мероприятий и дебатов. Таким образом трамписты пытались выставить Харрис человеком, якобы оторванным от простых граждан США. Также на платформе протрампистского Илона Маска появилось фейковое насмешливое видео с искусственно сгенерированным голосом Харрис, содержавшее многочисленные оскорбления в адрес ее, Байдена, демократов и граждан США. Таким образом, Маск нарушил свои же правила соцсети.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Выборы в США #Камала Гаррис