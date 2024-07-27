Россия напугана перспективой победы Харрис: СМИ объяснили причину

Россияне не знают, чего им ждать от Камалы Гаррис, поскольку ее персона почти неизвестна российским придворным аналитикам

Внезапная замена действующего президента Джозефа Байдена на вице-президента Камалу Харрис, как кандидата на президентских выборах в США, стала шоком и ударом для многих представителей путинской элиты. Представители верхушки российских террористов, следящие за отношениями между Москвой и западными странами, связывают многие надежды с экс-президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет американское издание The Washington Post. Отмечается, что замена Байдена на Камалу Харрис фактически "перевернула доску" для россиян, теперь не знающих, чего ожидать.

Кремль и его приспешники считали, что Байден как кандидат в президенты США фактически дарит победу Трампу. Победа Трампа, в свою очередь, по мнению россиян, открыла бы "окно возможностей" для окончания войны в Украине. Но Байден уступил место Камале Харрис, а ее победа станет для российских террористов разочарованием: любые "окна возможностей" для российских условий окончания войны при ее президентстве будут закрыты.

Кроме того, россияне банально не знают, чего им ждать от Камалы Харрис, поскольку ее персона почти неизвестна российским придворным аналитикам. Для Кремля более предсказуем хвастун Трамп, который заявлял, что может завершить войну в Украине за один день, или реликт времен Холодной войны Байден, который еще с тех пор опасается эскалации с государством, имеющим некоторый ядерный арсенал.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.