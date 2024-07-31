Гарріс зводить нанівець лідерство Трампа: випереджає його у важливих штатах (результати опитування)

Нинішній президент США Джо Байден до того, як він зняв свою кандидатуру з виборів, в аналогічному опитуванні на початку липня програвав

Кандидатка у президенти США від демократів, віце-президент Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох ключових американських штатах із семи. Саме ці штати, ймовірно, будуть визначальними для результатів виборів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством Bloomberg та компанією Morning Consult. Респонденти відповіли на запитання: "Якби вибори президента США у листопаді 2024 року проводилися сьогодні, і в бюлетені були б демократ Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп, за кого б ви проголосували?".

Зокрема, Гарріс випереджає Трампа в Арізоні (49% проти 47%), Вісконсіні (50% проти 47%), Мічигані (53% проти 42%), а також перевагу їй віддають жителі Невади (47% проти 45%). Однаковий рівень підтримки обох кандидатів продемонстрували відповіді мешканців Джорджії (47%). Трамп випередив Гарріс у двох штатах — у Пенсільванії (50% проти 46%) та Північній Кароліні (50% проти 46%).

Загалом кандидатка від демократів випереджає кандидата від республіканців на 1 процентний пункт. За Гарріс свої голоси готові віддати 48% респондентів, а за Трампа – 47%.

При цьому нинішній президент США Джо Байден до того, як зняв свою кандидатуру з виборів, в аналогічному опитуванні на початку липня Трампу програвав. Різниця між кандидатами тоді була на 2 процентні пункти: 47% проти 45% на користь республіканця.

Свіже опитування, яке демонструє перевагу Гарріс над Трампом, було проведено в період з 24 по 28 липня. Свою позицію висловили 5 тисяч американських виборців із семи штатів. Похибка складає 1 процентний пункт.

"Опитування показує новий ентузіазм з приводу Демократичної партії при 59-річній Гарріс. Зміна кандидатів, схоже, підвищить явку в штатах, що вагаються, де є докази того, що ключові виборчі округи для партії були натхненні її кандидатурою", — пише Bloomberg.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Reuters, передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа планує запустити рекламну кампанію, яка покликана уповільнити зростання популярності Камали Харріс. На кампанію хочуть витратити 10 мільйонів доларів США.