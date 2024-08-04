"Хотів би привітати…": Трамп вразив люб’язностями з Путіним

Трамп виступив із новою заявою

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раптово люб’язно висловився у бік російського диктатора Володимира Путіна і привітав його з проведенням масштабного обміну ув’язненими 1 серпня, хоча до цього він сам і критикував цей захід. Американський політик назвав це "чудовою угодою".

Таку заяву Трамп зробив під час свого виступу на мітингу в Атланті. Трансляцію опублікував канал Fox 5 Atlanta.

"Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду…", — сказав Трамп.

Політик уточнює, що це гарна угода для Росії, але не для Штатів.

"Вони звільнили деяких із найбільших убивць у світі", — додав Трамп. "Дехто — найзлісніші вбивці, яких вони отримали. І ми повернули наших людей, але, боже, ми уклали жахливі, жахливі угоди. І приємно сказати, що ми їх повернули, але хіба це створює поганий прецедент?".

Що цікаво, нещодавно у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп критикував найбільший обмін ув’язненими. При цьому він заявляв, що "США ніколи й ні в чому не укладають вигідних угод".

"Тож коли вони оприлюднять деталі обміну полоненими з Росією? Як багато людей ми віддаємо їм? А готівкою ми платимо? А вони нам (знімаю це питання, бо однозначна відповідь "ні")? А ми відпускаємо вбивць, кілерів та бандитів? Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод, ні в чому, але особливо в обміні заручниками. Наші переговорники завжди ганьблять нас", — написав він.

Також Трамп заявив, що він "звільнив багатьох заручників" і не дав за це протилежній країні нічого — "і ніколи жодних грошей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 серпня відбувся масштабний обмін ув’язненими між США, Росією та ще п’ятьма країнами. Посередником виступила Туреччина. У рамках обміну загалом було звільнено 26 осіб. Серед них: американський журналіст Еван Гершкович, колишній морський піхотинець США Пол Вілан, російські опозиціонери Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, а також засуджений у Німеччині за вбивство полковник ФСБ Вадим Красиков. До речі, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що це найбільший обмін із часів холодної війни.

Однак Україну стривожив обмін ув’язненими між Заходом та Росією. Київ уже давно підозрює, що Штати можуть вести з країною-агресором таємні переговори щодо "досягнення миру" у війні в Україні.