Камала Харріс обрала свого кандидата у віце-президенти США: хто ним став

Харріс планує оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс обрала кандидата у віце-президенти. Її вибором став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Про це пише CNN, посилаючись на інформацію від чотирьох осіб, близьких до процесу. Зазначається, що Волз зараз перебуває на другому терміні як губернатор Міннесоти і очолює Асоціацію губернаторів-демократів.

"Раніше він 12 років прослужив у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому і до, і після його перебування на посаді переважно домінували республіканці", — йдеться у матеріалі.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що список претендентів Харріс звузився до двох — Тіма Волза та губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро.

Як повідомляє AP, Камала Харріс планує оголосити про своє рішення у найближчі кілька годин у відеозверненні.

Тім Волз. Фото: https://www.facebook.com/GovTimWalz

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за посаду президента Сполучених Штатів боротиметься Камала Харріс. Вона використовує методи Трампа проти нього та команди, і робить це досить успішно. Ми також уже розповідали, хто така Камала Харріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.