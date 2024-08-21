Харрис официально стала кандидатом от демократов: ее кампания собрала рекордную сумму

Она — первая темнокожая женщина, ставшая кандидатом в президенты от крупной американской партии

Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты. Об этом партия объявила на своем съезде в Чикаго.

Как пишет CNN, кандидатуру Харрис поддержали делегаты от всех штатов и территорий США. Сама кандидат в президенты подключилась к съезду по видеосвязи из города Милуоки в штате Висконсин, где она проводила предвыборный митинг.

"Для нас большая честь быть вашими кандидатами. Это кампания, проводимая народом, и вместе мы наметим новый путь вперед", — так Харрис отреагировала на свое выдвижение, имея в виду себя и кандидата в вице-президенты Тима Уолза.

Тем временем Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что кампания Харрис собрала около 500 миллионов долларов. Отмечается, что это — беспрецедентная сумма, что отражает энтузиазм доноров перед президентскими выборами. Эти средства были собраны в пользу Харрис за четыре недели, с момента ее вступления в гонку 21 июля.

Деньги на предвыборную кампанию играют решающую роль для рекламы и агитации. Именно эти инструменты спрособствуют привлечению людей на избирательные участки и убеждают тех, кто не определился, проголосовать в пользу кандидата.

За первую неделю своей кампании Харрис собрала 200 миллионов долларов. В июле ее команда смогла собрать 310 миллионов долларов. После этого общая сумма, собранная ею и Джо Байденом до его выхода из гонки, превысила миллиард долларов. Это — самое быстрое преодоление этого порога сбора средств в истории.

Кампания кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявила, что в июле ими было собрано 138,7 миллиона долларов. Наличные средства составили 327 миллионов долларов.

Напомним, ранее Даг Кляйн, политический аналитик организации "Razom for Ukraine" (Вашингтон) рассказал "Телеграфу", что политика Камалы Харрис относительно Украины, в случае ее победы на выборах, будет зависеть от одного фактора. Речь о тех людях, которых она выберет в свою администрацию.