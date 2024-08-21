Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів: її кампанія зібрала рекордну суму

Вона перша темношкіра жінка, яка стала кандидатом у президенти від великої американської партії

Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидатом у президенти. Про це партія оголосила на своєму з’їзді у Чикаго.

Як пише CNN, кандидатуру Гарріс підтримали делегати від усіх штатів та територій США. Сама кандидат у президенти підключилася до з’їзду відеозв’язку з міста Мілуокі в штаті Вісконсін, де вона проводила передвиборчий мітинг.

"Для нас велика честь бути вашими кандидатами. Це кампанія, що проводиться народом, і разом ми намітимо новий шлях уперед", — так Гарріс відреагувала на своє висування, маючи на увазі себе та кандидата у віце-президенти Тіма Уолза.

Тим часом Reuters із посиланням на свої джерела повідомляє, що кампанія Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів. Зазначається, що це безпрецедентна сума, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами. Ці кошти були зібрані на користь Гарріс за чотири тижні з моменту її вступу в гонку 21 липня.

Гроші на передвиборчу кампанію відіграють вирішальну роль для реклами та агітації. Саме ці інструменти сприяють залученню людей на виборчі дільниці та переконують тих, хто не визначився, проголосувати на користь кандидата.

За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів. У липні її команда спромоглася зібрати 310 мільйонів доларів. Після цього загальна сума, зібрана нею та Джо Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів. Це найшвидше подолання цього порога збору коштів в історії.

Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що у липні ними було зібрано 138,7 мільйона доларів. Готівка склала 327 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Даг Кляйн, політичний аналітик організації "Razom for Ukraine" (Вашингтон) розповів "Телеграфу", що політика Камали Гарріс щодо України, у разі її перемоги на виборах, залежатиме від одного чинника. Ідеться про тих людей, яких вона обере до своєї адміністрації.