США замерли в ожидании дебатов Трампа и Харрис: где и когда смотреть в Украине

Рассказываем, где и когда смотреть прямой эфир дебатов

США готовятся к продолжению политической гонки. Во вторник, 10 сентября, состоится одно из главных событий года — дебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Гаррис и экспрезидентом США, представителем Республиканской партии Дональдом Трампом.

Это ключевой этап перед выборами США, которые пройдут 5 ноября. Он позволит определиться с выбором тем, кто до сих пор этого не сделал.

Дебаты между Гаррисом и Трампом: что нужно знать

Дебаты пройдут в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Дональд Трамп и Камала Гаррис, несмотря на то, что оба давно в политике, впервые встретятся — до этого они ни разу даже не разговаривали по телефону. Дебаты будут длиться 90 минут и должны быть достаточно интересными и напряженными. Прогнозируется, что политический поединок будут смотреть десятки миллионов американцев. Сейчас у Гаррис преимущество в 2-3 процента, так что у Трампа, проигравшего предыдущие выборы Байдену, на кону сейчас почти все.

Трамп будет первенствовать на этих дебатах — так определила жеребьевка. Он первым будет произносить речь и выбирать порядок выступлений. Задавать вопросы будут только ведущие. На ответ есть 2 минуты, на опровержение заявлений своего конкурента — 2 минуты, одна минута для объяснений, а также каждому кандидату дадут в конце 2 минуты для произнесения заключительной речи.

То, что дебаты будут жесткими, подтверждают также более ранние слова Гаррис и Трампа о своем оппоненте. Гаррис называет Трампа несерьезным человеком, намекая на его резкие изречения и политическую карьеру, связанную со скандалами. Она считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это довольно опасно. В то же время, Трамп пренебрежительно оценивает интеллект Гаррис и называет ее "опасной женщиной".

А поклонники Дональда Трампа с одной стороны и Камалы Гаррис — с другой, уже прибегают к откровенно провокационным рекламным роликам. Вот, к примеру, американский комитет политического действия (негосударственная организация, которая собирает и передает средства на кампании за или против определенных кандидатов), и который связан с Илоном Маском, откровенно поддерживает Дональда Трампа. Представители организации распространяют ролики, нацеленные на пока не определившихся избирателей. В них изображена Гаррис, которая хочет якобы создать что-то вроде Советского Союза в Пенсильвании. "Товарищ Камала", стремящаяся сделать "маленький социализм" в этом штате, — так пренебрежительно говорится о кандидате в президенты США.

Между тем поклонники вице-президентки также создают рекламные ролики против Трампа. В частности, Евангельская группа агрессивно пытается оттолкнуть от экспрезидента членов консервативного христианского сообщества. В этом ролике используются вырезки из некоторых жестких высказываний Трампа.

Где смотреть дебаты?

Дебаты будет транслировать телеканал ABC News Live в прямом эфире. Он начнется во вторник, в 21.00 по местному времени (04.00 по Киеву, в среду 11 сентября). Посмотреть можно по ссылке https://abcnews.go.com/Live. Также трансляция состоится на канале CNN по этой ссылке — https://www.youtube.com/watch?v=T89NYFjEAiM

Ранее "Телеграф" также писал, что борьба за кресло президента США продолжается. Несмотря на реальное преимущество, у Гаррис есть некоторые слабые места.