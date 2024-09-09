"Медовый месяц" закончился: Харрис неожиданно теряет рейтинг накануне дебатов с Трампом

Трамп и Харрис идут почти нога в ногу

Рейтинг кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис впервые снизился и почти сравнялся с ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом. По результатам последнего опроса Камалу поддерживает 49%, а Дональда — 47% американцев.

Об этом пишет The Telegraf. Отмечается, что рейтинг Трампа сильно не изменился по сравнению с июльским опросом.

В издании подчеркивают, что Харрис идет вровень с Трампом или имеет незначительное преимущество, согласно средним показателям опросов. Однако эти результаты по стране соответствуют опросам в семи "колеблющихся" штатах.

Снижение рейтинга Камалы и почти полное равенство в процентах с Трампом может негативно отразиться на результатах дебатов с ним, которые запланированы на 10 сентября. В то же время, для кандидата от республиканцев это выгодно и создает рычаг влияния и давления.

"Медовый месяц официально закончился", — триумфально заявил Politico спикер Трампа Джейсон Миллер после публикации результатов опроса.

Отметим, что по состоянию на 3-6 сентября опрос по Харрис и Трампу имел такое соотношение — 47% и 48%. Однако уже в воскресенье, 8 сентября, цифры изменились на 49 и 47% соответственно.

Кроме того, 28% предполагаемых избирателей заявили, что им нужно больше узнать о Харрис, тогда как 9% заявили, что им нужно больше узнать о Трампе.

Напомним, Дональд Трамп намекнул, как может остановить войну в Украине. Речь идет не об ужесточении санкций.

Ранее "Телеграф" писал, что президент РФ Владимир Путин назвал фаворита на выборах США. И им оказался не Трамп.