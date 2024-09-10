Украинцам нужно сконцентрироваться на собственных проблемах

Шоу маст гоу… Самые значимые темы на этой неделе для Украины в контексте геополитики и течения российско-украинской войны:

1. Предоставление баллистических ракет русским врагам Ираном.

2. Отсутствие механизмов в США на следующий финансовый год для мощной поддержки Украины после 1 октября т.г. (нет ни закона о ленд-лизе, ни каких-либо пакетов, ни внесения в проект бюджета необходимых ассигнований. Перенесенных остатков будет мало).

3. Отсутствие решений по поставке Украине ракет дальностью хотя бы на 300-500 км.

4. Возможность вспышки войны Хезболлы (Ливана) против Израиля и включение Ирана.

5. Активизация врага для поиска партнеров по давлению для капитуляции Украины.

Но это не очень интересует всех. Главное — прения кандидатов в Президенты в США, которые еще ничего не определят…

Но как интересно посмотреть шоу… И комментаторов просто найти. И людям отвлечься.

Люди! У нас – война! Все самое важное в мире – сейчас происходит здесь, рядом! От того, как наши героические воины останавливают это нашествие, зависит гораздо больше, чем от имени Президента США!

Когда мы перестанем считать себя второстепенными?! Когда мы начнем анализировать ситуацию, а не просто комментировать то, что мы видим на экранах?!

PS У меня пришло на сегодня уже 12 запросов украинских и иностранных медиа прокомментировать дебаты. Я ВСЕМ отказал. Сорри. Жду запросов на более значимые для Украины темы.

Источник — Facebook Валерия Чалого.