Тема Украины не в приоритете: букмекеры дали прогноз на дебаты Трампа и Харрис

Дебаты обещают быть жаркими

Вечером вторника, 10 сентября (или около 4:00 11 сентября по Киеву), пройдут дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Из-за особенностей политической жизни Штатов, за этим событием будут следить очень много людей, а букмекеры уже принимают ставки.

Прогнозом букмекеров поделился канал ABC. По их мнению, без обсуждения темы Украины не обойдется, однако она не будет ключевой.

Ожидается, что главной темой в международной политике для кандидатов будет тема Китая, хотя в этом плане у него почти столько же шансов, как и у России. Также есть существенная вероятность, что на первом месте окажется Израиль.

Шансы на то, что доминировать в обсуждении будет Украина, есть, но их куда меньше. По мнению букмекеров, вероятность того, что именно Украина станет наиболее обсуждаемой страной во время дебатов составляет 1 к 6,5.

Что касается мировых политиков, то здесь цифры сложились несколько другим образом. Букмекеры в значительной мере убеждены, что больше всего внимания получит глава Кремля Владимир Путин, однако есть немалая вероятность того, что это может быть премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

У украинского президента Владимира Зеленского шансы куда меньше и составляют 1 к 6. Что, впрочем, выше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына с шансом в 1 к 7,5.

Букмекеры также обнародовали и коэффициенты даже на совсем незначительные моменты. Например, они убеждены, что кандидаты не станут жать друг другу руки.

Любопытно, что букмекеры не имеют абсолютной уверенности в том, что кандидаты посвятят много внимания действия предыдущих президентов.

Как известно, Трамп и Харрис до дебатов даже не разговаривали по телефону, а потому это будет первая их встреча. Ожидается, что дебаты будут напряженными и продлятся 90 минут. По предварительным оценкам, у Харрис есть небольшое преимущество в симпатиях избирателей, а потому для Трампа важно выложится на полную.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, кто более выгоден Украине на посту президента США. В любом из исходов, ситуация для Киева будет не такой однозначной, как может показаться.