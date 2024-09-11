"На дебатах Трампа-Харрис демократы перевернули стол": кто из кандидатов в более выигрышном положении

Есть некоторые нюансы со стороны обоих кандидатов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис выглядел не так живо и бодро, как на фоне Джо Байдена. Она же, в свою очередь, была более уверенна и вела себя профессиональнее. Не исключено, что это последние дебаты Трампа.

Такое мнение по результатам дебатов "Телеграфа" выразил политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, то, что за дебатами уже тянется шлейф скандалов – ожидаем. Собеседник подчеркнул, что первоначально Дональд Трамп призывал провести вторые дебаты на канале Fox News, где условия для него были бы более благоприятными.

"А на этом АВС (телеканал, по которому транслировали дебаты, — ред.) они сейчас обвиняют в том, что ведущие подыгрывали Харрис. Хотя в основном это было построено на фактчеке", — говорит Голобуцкий.

Политтехнолог добавил, что в ходе дебатов Дональд Трамп не выглядел таким оживленным, как тогда, когда его оппонентом был президент Штатов Джо Байден.

"Когда на фоне Байдена Трамп выглядел живо, бодро, то на фоне Харрис он выглядит уже действительно не очень молодым человеком. Он повторяет одни и те же тезисы. Это проблема Трампа вообще в дебатах", — отметил он.

Это, по мнению Голобуцкого, с одной стороны хорошо для него уже устоявшегося электората. При этом политтехнолог считает, что Харрис выглядела на его фоне визуально лучше и увереннее.

"Она (Харрис, — Ред.) тоже немного врала. Это уже становится традицией. Трамп завел такие нормы, что тупо выглядеть как Хиллари Клинтон никто не хочет. Она (Харрис – Ред.) там сказала, что Трамп станет президентом и запретит аборты. Трамп никогда чего не заявлял, конечно. Это вообще было бы слишком даже для Трампа. Даже для Венса это было бы слишком", — объясняет эксперт.

Что касается Украины, то оба кандидата высказались на этот счет. Трамп, как отмечает Голобуцкий, повторял то же, что и раньше. Единственное, что Трамп свежо сказал, что именно деятельность Харис в последние дни перед большим вторжением якобы привела к полномасштабной войне. Дональд Трамп говорил о том, что якобы Путин увидел несостоятельность и слабость в Харрис и это его спровоцировало.

"Ну и, опять же, для своего электората новые заявления по Украине – это Третья мировая война. Что все это, если не будет остановлено, закончится Третьей мировой войной. Все остальное, в принципе, что Харрис говорила — сколько они сделали в администрации Байдена для Украины и будут делать, а Трамп заявлял, сколько они не сделали и что он остановит войну за один день", — пояснил собеседник.

Также он не исключает, что это были последние дебаты Дональда Трампа.

"Харрис доказала, так сказать, что она способна дебютировать, способна выражаться, потому что многие сомневались в том, что она такую ​​роль играла при Байдене. Скажем так, не очень живо роль играла. А Трамп? Ему смысла уже нет, все ясно, ничего выигрышного у него нет. Она, еще раз повторяю, она помоложе. Это проблема, это действительно проблема такой кампании, что очень тяжело, если кандидат меняется, что происходит, потом очень трудно переориентироваться (речь идет о снятии кандидатуры Байдена с президентской гонки, — Ред.)".

Важно, по мнению эксперта, что Трамп называет свою оппонентку "марксисткой". Для многих американцев это очень плохое признание. Однако по крайней мере, сейчас она тщательно прячет радикальные социалистические идеи.

"И в принципе она более технологична, ну очевидно, что ее ведут более профессионально, она, как политтехнолог, скажу, она более правильно себя ведет, так и должна действовать в таких ситуациях, это профессиональная работа. А Трамп продолжает быть сам себе технологом, сам себе спичрайтером. То есть, он сел на этого коня, так сказать, своей харизмы, и пытается выжать из него все, что только возможно, даже там, где уже в принципе это невозможно. Но если он проиграл дебаты, это ничего не значит на выборах", — подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что многое будет зависеть от явки на самих выборах.

"То есть главная задача Харис это привезти и женщин, и молодежь на выборы. Если они придут в достаточном количестве, то она победит. Ну и сразу после дебатов, конечно, Свифт (певица Тейлор Свифт, — Ред.) поддержала Харис. Не знаю, насколько это запланировано. Получилось очень удачно, что она именно сейчас, сразу после дебатов заявила о ее поддержке. Это, конечно, очень серьезный аргумент для молодежи, это точно", — резюмировал Голобуцкий.

Собеседник подчеркнул, что не знает о симпатиях американцев к кандидатам после дебатов. Однако он коротко сказал: "Понимаю, что разница огромная".

Справка: согласно результатам опроса CNN, зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами, разделились во мнении, кто из кандидатов лучше понимает проблемы таких людей, как они. 44% опрошенных утверждают, что Харрис, 40% выбирают Трампа. Это свидетельствует о сдвиге в пользу Харрис. До дебатов 43% считали, что Трамп лучше понимает их проблемы, а 39% — что Харрис.

Избиратели, которые следили за эфиром, отдали Трампу преимущество над Харрис по вопросам экономики — 55% к 35%.

82% зарегистрированных избирателей, которые смотрели дебаты во вторник, говорят, что они не повлияли на их выбор президента. 14% сказали, что они заставили их пересмотреть мнение, но не изменили его. 4% заявили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.

Экспресс-опрос CNN о победителе дебатов в США: Харрис — 63%, Трамп — 37%.

"Ну, такое бывает. Все-таки демократы реально перевернули стол с уходом Байдена", — сказал Голобуцкий на результаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Камала Харрис во время дебатов сказала Дональду Трампу, что Путин "съел бы его на обед".