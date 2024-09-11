"Позорный провал": после дебатов Трампа и Харрис вспыхнул крупный скандал, что произошло

Сеть наполняется гневными комментариями

Ведущие теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в Филадельфии Дэвид Мьюир и Линси Дэвис из ABC News столкнулись с волной критики в свой адрес. В сети их обвинили в предвзятости в отношении кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Согласно мнению людей, которые подвергли ведущих критике, предвзятость проявлялась несколькими способами: Трампу якобы задавали больше враждебных вопросов, задавали дополнительные вопросы, а также больше внимания уделяли проверки его фактов. Об этом пишет Daily Wire.

В числе тех, кто счел несправедливым некоторые моменты на дебатах, а конкретно, в их проведении, оказался сын Дональда Трампа, известные журналисты, ведущие, генеральный директор Babylon Bee, а также другие.

Трамп-младший на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter раскритиковал фактчекеров за то, что те проверяли якобы только факты Трампа, но не Харрис.

"Странно, как хакерские модераторы abcnews занимаются только "проверкой фактов" Трампа и позволяют Камале лгать без остановки", — написал он. "Фейковые новости — враги народа!"

Далее он привел конкретные примеры, где, по его мнению, не были проверены факты со стороны Харрис:

"Модераторы не проверили факты, которые рассказала Камала, когда она упомянула ложь о Шарлоттсвилле. Модераторы не проверили факты, которые рассказала Камала, когда она солгала об изменении своей позиции по вопросу фрекинга. Модераторы не проверили факты Камалы, когда она неоднократно лгала о позициях президента Трампа".

Независимый журналист Кристофер Руфо написал на X:

"Эти откровенно предвзятые, часто вводящие в заблуждение "проверки фактов" абсурдны. Это не журналистика. Это пропаганда".

Ведущая Sirius XM Мегин Келли раскритиковала Мьюира и Дэвиса, написав:

"Эти модераторы — позорный провал, и это одни из самых предвзятых и несправедливых дебатов, которые я когда-либо видела. Позор вам, ABC. Нападки на Трампа настолько плохи и очевидны, что это приведет к обратным результатам", — добавила она.

Генеральный директор Babylon Bee Сет Диллон добавил:

"Камала сдерживает модераторов в этих совместных дебатах против Трампа. Определенно самое слабое звено".

Политический комментатор Ноа Поллак написал:

"Ведущие ABC позорятся, защищая Харрис от необходимости отвечать, поддерживает ли она аборты на поздних сроках беременности с частичным рождением".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Камала Харрис упрекнула Дональда Трампа за отсутствие поддержки единства НАТО. Она также заявила, что диктатор Путин "съел бы его на обед".