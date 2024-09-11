Дебати Гарріс-Трамп: чому нема переможців і що мають у "загашнику" кандидати у президенти США

Політолог каже, що перемога на дебатах не гарантує президентського крісла

Дебати між віцепрезиденткою США Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом привернули значну увагу політичних оглядачів. Ця подія може стати єдиною можливістю для виборців побачити прямий діалог між потенційними кандидатами на посаду президента США.

Експерти зазначають, що обидва учасники продемонстрували свої сильні сторони, однак чіткого переможця визначити складно. Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" проаналізував ключові моменти дебатів та їхній можливий вплив на майбутні вибори.

Що показали дебати між Гарріс та Трампом

За словами Якубіна, для Камали Гарріс ці дебати стали шансом розкрити себе перед американськими виборцями: "Для Гарріс було важливо показати себе у відмінності від Трампа і розкритись для своєї аудиторії та для невизначених виборців", — зазначив експерт.

Водночас Дональд Трамп обрав тактику ототожнення Гарріс із чинною адміністрацією Байдена. Він намагався перекласти на неї відповідальність за всі рішення та проблеми, з якими зіткнулася країна за останні роки. Таким чином, колишній президент прагнув позбавити Гарріс образу "нового кандидата" в очах виборців.

Якубін підкреслює, що обидва учасники дебатів досягли своїх цілей. Гарріс продемонструвала здатність відстоювати власну позицію та витримувати тиск опонента. Трамп же зосередився на критиці поточної адміністрації та спробував представити Гарріс як продовження курсу Байдена.

Експерт зауважує, що перемога в дебатах не гарантує перемоги на виборах. Він нагадує ситуацію з дебатами між Трампом та Гілларі Клінтон, коли здавалося, що Клінтон виграла словесну дуель. Але в результаті вона програла вибори.

Щодо української теми, вона також була порушена під час дебатів. Трамп звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у нездатності зупинити війну, стверджуючи, що за його президентства цього вдалося б досягти. Гарріс, своєю чергою, підтвердила підтримку України, але не окреслила чітко свою потенційну політику як президента щодо цього питання.

Олексій Якубін підсумовує: "Ці дебати показали нам, що виборча боротьба буде запекла. На відміну від попередніх дебатів Трампа з Байденом, цього разу не можна однозначно визначити переможця. Хоча Гарріс, можливо, отримала більше плюсів, Трамп також не програв ці дебати. Вони можуть навіть певною мірою консолідувати його електорат".

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на дебатах Трампа-Гарріс демократи "перевернули стіл". Один із кандидатів у більш виграшному становищі.