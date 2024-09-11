"У біді": чому в Time впевнені, що після дебатів Гарріс збила Трампа з курсу

Після дебатів акції однієї з компаній Трампа почали падати

"Зіткнення" Трампа та Гарріс під час теледебатів показало, наскільки кардинально змінилися президентські перегони у США з середини літа. Очевидно, що Камалі вдалося збити Трампа з наміченого курсу.

Про це заявили журналісти видання Time. На новій обкладинці журналу, до речі, розташований Трамп на гольф-карі, який летить з гори вниз. Ілюстрацію підписано лаконічно: "У біді".

Очевидно, що Камалі Гарріс вдалося здивувати Дональда Трампа під час телебатів і навіть "збити його з курсу".

"За дев’ять років, що минули з моменту появи Трампа на сцені, жоден опонент — ні демократ, ні республіканець — не справлявся з 800-фунтовою горилою американської політики так холоднокровно і не проникав до нього в душу настільки", — йдеться в статті Time.

Журналісти зазначають, що за лічені тижні Трамп втратив свою перевагу. Блискучий дебют Гарріс привів у рух базу демократів і дозволив зібрати величезні кошти, які перевершили можливості Трампа та його союзників.

На думку Time, у заключному слові Гарріс прозвучало бачення єдності, сили та загального процвітання. Заключна промова ж Трампа була "гірким голосінням".

Зазначимо, що після дебатів Камали Гарріс та Дональда Трампа акції компанії республіканця Trump Media & Technology Group впали на одразу на кілька відсотків — з 18,4% до $15,21.

Також стало відомо, що після закінчення теледебатів Гарріс заявила про бажання провести ще один "поєдинок" із Трампом — другий тур.

Трамп сказав журналістам, що це були "найкращі дебати в його житті" і він вважає себе "переможцем". Не зважаючи на це, він не збирається проводити ще один тур дебатів з Гарріс.

"Вона хоче цього, тому що програла. Я не знаю. Мені потрібно подумати про це. Але якщо ви виграли дебати, я думаю, можливо, мені не варто цього робити. Чому я маю проводити ще одні дебати? Вона відразу сказала, що ми хочемо ще одні дебати. Знаєте, що буває, коли ти борець і програєш? Ти відразу ж хочеш нового бою", — заявив екс-президент США.

Нагадаємо, 78-річного колишнього президента США Дональда Трампа було офіційно висунуто кандидатом від Республіканської партії на з’їзді в липні. 59-річна Камала Гарріс, нинішній віце-президент США, стала кандидатом у президенти від Демократичної партії у серпні після виходу з передвиборчих перегонів Джо Байдена — це сталося невдовзі після його невдалих дебатів із Трампом у червні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що низка експертів висловила свої думки щодо дебатів у США. Фахівці відзначили, що це було явним контрастом стилю та бачення, в якому обидва кандидати проявили себе по-різному.