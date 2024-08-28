Трампу предложили три варианта завершения войны в Украине. Есть хорошие для нас и не очень

Кандидату в президенты США придется выбирать между ленд-лизом и ультиматумом Киеву.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа в случае своего избрания. Но какую реалистичную стратегию для себя может выбрать республиканец? "Телеграф" рассказывает о трех основных сценариях, разработанных для рассмотрения Трампом.

Украина перед ультиматумом

Свое видение украинского вопроса преподносит America First Policy Institute — аналитический центр, основанный в 2021 году для продвижения политической программы Дональда Трампа, ставящей интересы США на первое место. В руководстве организации – бывшие чиновники администрации республиканца.

Год назад один из сотрудников института, экс-руководитель аппарата Совета нацбезопасности времен Трампа Фред Флейтц описал первый сценарий, при котором участие США в поддержке Украины должно быть "не бесконечным".

"Американцы — участливый народ и хотят, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы бы хотели видеть, как российские силы отступают. Мы хотим помочь… Но Украина не является жизненно важным интересом США", — считает Флейтц.

Он убежден, что нет угрозы дальнейшего вторжения Путина в другие страны Европы, и постулаты российского президента свидетельствуют о том, что нападение на Украину стало результатом его искаженного понимания истории. Критикует и администрацию Джо Байдена за слабость, которая якобы побуждала главу Кремля к полномасштабному вторжению.

"Байден, возможно, подтолкнул россиян к вторжению, пытаясь показать перспективу членства Украины в НАТО, когда в этом не было необходимости", – добавляет Флейтц.

Чтобы предотвратить "реальную угрозу Третьей мировой войны", экс-чиновник предложил следующее:

"Американские чиновники должны быть жесткими с Зеленским и четко дать понять, что мы не будем продолжать наш текущий уровень военной поддержки бесконечно. США также должны дать Зеленскому понять, что не потерпят расширение войны кампанией по возвращению Крыма или другими действиями, которые могут привести к ядерному противостоянию с Россией", — говорится в статье.

По мнению Флейтца, США в лице администрации президента должны отозвать предложение о членстве Украины в НАТО и заявить, что этот "вопрос останется открытым на длительный период, возможно, на 25 лет".

"Вместо этого Украине нужно предоставить оружие, необходимое для долгосрочной защиты, и предотвратить, чтобы Россия воспользовалась паузой в боевых действиях для переподготовки и возобновления войны.

Украина не откажется от своих требований по возвращению территорий, но согласится на переговоры с пониманием, что требования, вероятно, не будут решены до времени, когда Путин уже не будет у власти".

Миротворцы в Украине

Флейтц утверждает, что вынудить Путина вести переговоры "добросовестно и с соблюдением соглашения" будет сложно. Вариантом укрепления соглашения между Киевом и Москвой является создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев.

В то же время он признает, что это будет "шаткое прекращение огня", при котором Украина не получит большинства своих территорий назад.

В апреле 2024 года Флейтц и его коллега, экс-советник по национальной безопасности в администрации Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог изложили это предложение в несколько обновленном виде.

Согласно нему, Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы Россия не смогла повторно напасть после заключения мирного соглашения. Но дальнейшая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

"Чтобы убедить Путина принять участие в мирных переговорах, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить вступление Украины в Альянс на длительное время в обмен на комплексное и подконтрольное мирное соглашение с гарантиями безопасности", — говорилось в плане Флейтца и Келлога.

Также они допускают, что России можно предложить "некоторое ограниченное снятие санкций". А в будущем прийти к нормализации отношений с Москвой.

"Украину не заставляли бы отказаться от цели возвращения всех ее территорий, но она согласилась бы использовать дипломатию, а не силу".

Агентство Reuters сообщало, что Келлог и Флейтц совместно представили план Трампа и "были рады" его реакции. Впрочем, Келлог позже опроверг подобную информацию, добавив, что они лишь "предложили вариант действий на будущее".

Интересы США в приоритете

Следующая идеология, достойная внимания – это "Проект 2025", разработанный специалистами влиятельного консервативного аналитического центра Heritage Foundation. Более подробно об истории этой организации и ее политическом влиянии можно прочитать в материале "Телеграфа" "Проект 2025: как Трампу предлагают закончить войну в Украине".

"Проект 2025" — это радикальная дорожная карта для следующего президента-республиканца. Дональд Трамп неоднократно дистанцировался от него и заявлял, что "не знает, кто за этим стоит". Однако американские журналисты установили, что на самом деле около 240 человек, связанных с бывшим президентом, причастны к "Проекту".

В документе признают, что одной из проблем, "резко разделяющей консерваторов", является война России против Украины. Впрочем, следующий президент-республиканец в случае избрания должен определить курс США по этому поводу. Описаны взгляды, какова может быть конечная цель следующей администрации.

Поражение Путина

"Одна школа консервативного мнения считает, что, поскольку незаконная агрессивная война Москвы против Украины затягивается, Россия создает серьезные вызовы интересам США, а также миру, стабильности и порядку в Европе после Холодной войны. Эта точка зрения аргументирует продолжение участия США, включая военную помощь, экономическую помощь и присутствие войск НАТО и США, если это необходимо. Конечная цель конфликта — поражение президента России Владимира Путина и возвращение к границам, которые были до вторжения", — описывается в "Проекте 2025".

Переговоры Украины с Россией

"Другая школа консервативного мнения отрицает, что поддержка Украины Соединенными Штатами вообще отвечает интересам национальной безопасности Америки. Украина не является членом НАТО и является одним из самых коррумпированных государств в регионе. Европейские страны, непосредственно пострадавшие от конфликта, должны помогать в защите Украины, но США не должны продолжать свое участие. Эта точка зрения предусматривает скорейшее прекращение конфликта путем переговорного урегулирования между Украиной и Россией".

Напряжение между этими точками зрения породило еще один подход, представляемый в мандате.

Китай – самая большая угроза для США

"Каждому решению по внешней политике должен предшествовать вопрос: что в интересах американского народа? Военное участие США должно четко отвечать интересам Штатов; быть финансово ответственным; защищать американскую свободу и суверенитет, одновременно признавая коммунистический Китай наибольшей угрозой для интересов США.

Таким образом, что касается Украины, дальнейшее участие США должно быть полностью возмещено; ограничена военной помощью (в то время как европейские союзники занимаются экономическими потребностями Украины); и иметь четко определенную стратегию национальной безопасности, не рискующую жизнью американцев".

Мир через силу

И, наконец, третий сценарий на страницах газеты WSJ в июле 2024 года выложили бывший государственный секретарь США Майк Помпео и юрист Дэвид Урбан. "Доказательств, что такая капитуляция будет частью политики президента Трампа, нет", — говорится в материале. Авторы убеждены, что республиканец "может восстановить мир благодаря силе". И приводят предложения как это можно сделать. Среди них:

— применять против России реальные санкции. "На бумаге санкции от администрации Байдена выглядят хорошо, но на самом деле пусты. Например, министерство финансов США исключает российские банки из санкционных списков, если их транзакции связаны с поставкой топлива – важнейшего источника, из которого Кремль финансирует военную машину".

— создать программу ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов: "Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми пакетами помощи для Украины, нужно разрешить украинцам занимать как можно больше, чтобы покупать американское оружие и побеждать россиян. Именно так американцы помогли Британии во Второй мировой до Перл-Харбора. Только так мы пошлем Путину четкий сигнал о том, что он никогда не победит".

— отменить все ограничения, какое оружие может получить и использовать Украина. "Это восстановит позицию силы, которую Путин поймет как сигнал: войну необходимо завершить. Он столкнется с ростом затрат и не будет иметь никаких шансов на дальнейшие достижения".

"Война останавливается немедленно. Украина наращивает значительные оборонные силы, чтобы Россия больше никогда не напала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную ею аннексию любых украинских территорий — так же, как мы никогда не признавали включение Балтийских государств в состав СССР и отказывались признавать Восточную Германию до 1974 года.

Крым демилитаризуется. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов Центрального банка России, а не за счет средств налогоплательщиков США", — предлагают Помпео и Урбан.

Они подчеркивают, что Украина должна стать частью НАТО как можно скорее, "чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты".

"НАТО должно создать фонд в размере 100 миллиардов долларов для вооружения Украины, при этом доля США будет ограничена до 20%, как и в других общих бюджетах альянса. Европейский Союз должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать и развивать свою экономику.

Если Россия выполнит эти условия, Запад будет постепенно снимать санкции. Они будут полностью сняты, когда Украина станет членом и НАТО и ЕС", — отмечают авторы.

Линия партии и Трампа: Украина не упоминается

Что касается официально представленной позиции, то в июле Республиканская партия утвердила партийную платформу – документ, определяющий основные приоритеты партии на следующие годы. И об Украине там ни слова (в отличие от платформы Демократической партии Байдена).

В общих чертах в документе говорится о "восстановлении мира в Европе".

"Предотвратить Третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке и построить большой железный купол противоракетной обороны над нашей страной — все произведено в Америке", — говорится в партийной платформе. Этот пункт также позиционируется как одно из "основных обещаний президента Трампа по восстановлению величия Америки".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что последующие дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис оказались на грани срыва.