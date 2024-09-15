В США истерика из-за нового покушения на Трампа: что случилось на самом деле

Политик в безопасности

Неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба. Сам политик не пострадал.

Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что сотрудники Секретной службы США (USSS) отреагировали на перестрелку возле клуба, однако других деталей не приводится.

По некоторой информации, стрельба произошла, когда республиканец выходил из здания. Однако непонятно, был ли он целью стрелка.

Позже появилось заявление представителя его предвыборной кампании Стивена Чунга, в котором сообщается, что политику ничего не угрожало.

"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких подробностей нет", — сообщил Чунг.

Политик играл в гольф в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (Флорида), но после стрельбы поле немедленно закрыли.

Информация о покушении изначально появилась у сенатора Марджори Тейлор Грин, которая известна своими пророссийскими высказываниями и поддержкой конспирологических теорий.

"Они пытаются его убить. Они сделают всё, чтобы помешать ему победить", — написала она в соцсети X, но позже уточнила, что с Трампом все хорошо.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь задела ухо политика, а вторая смертельно ранил случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.

В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, который готовил покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.