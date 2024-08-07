Неожиданный поворот: в США задержали человека, который мог устроить покушение на Трампа

Пакистанца Асифа Мерчанта задержали и отправили под стражу по подозрению в организации сговора

В США правоохранительные органы задержали 46-летнего гражданина Пакистана Асифа Мерчанта по подозрению в попытке убийства американских политических деятелей. Мерчант мог быть связан с Ираном, а среди его целей фигурировал, в том числе, экс-президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным федеральных прокуроров, Мерчант причастен к организации сговора с целью ликвидации американских политиков и должностных лиц на территории США.

Мерчант, утверждает обвинение, в 2024 году некоторое время провел в Иране, а в апреле отправился в США из Пакистана. В США он связался с человеком, который мог помочь ему устроить заговор и ликвидировать цели. Одной из целей стал бывший президент Трамп.

Впрочем, это еще точно не установлено: другой собеседник агентства сказал, что нет никаких доказательств того, что план Мерчанта имел отношение к покушению на Трампа. Сейчас Мерчанта отправили под стражу без права внесения залога – суд решил, что пакистанец представляет "серьезную угрозу" для США.

Между тем, министерство иностранных дел Пакистана заявило, что знает об инциденте и контактирует с официальными лицами США. В то же время постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что "не получало никаких уведомлений по этому вопросу от правительства США".

Как сообщалось ранее, покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь задела ухо политика, а вторая смертельно ранил случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.

Впрочем, уже через две недели начала распространяться теория, что в Трампа никто не стрелял. Известный фотограф Пит Соуза сделал несколько фотографий Трампа. На них видно, что ухо, которое пробила пуля во время покушения, полностью зажило. После публикации этих фото аккаунт фотографа в соцсети Х был заблокирован.