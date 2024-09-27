Опять передумал? Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским

Американский политик несколько раз менял свое решение

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп все же может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее команда республиканца заявляла, что такой встречи не запланировано.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш написал в Facebook, что Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Trump Tower в Нью-Йорке. Это должно произойти около 9:45 (в 16:45 по киевскому времени). Сам Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, что встретится с Зеленским в пятницу утром.

Вместе с тем, кандидат в президенты США на пресс-конференции в Trump Tower заявил, что уверен, что сможет договориться с главой России Владимиром Путиным и президентом Зеленским. По его мнению, он сможет сделать это "быстро", но вот подробностей своего "плана" политик не раскрыл.

"Я скажу следующее: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу говорить вам, что это будет", — сказал Трамп.

Бывший, и возможно, будущий, президент Штатов подчеркнул, что его стратегия "не капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни". Он также добавил, что не согласен с Зеленским, что такая сделка невозможна.

"Он не знает меня, но я не согласен", — заявил кандидат в президенты США.

Стоит отметить, что планы Трампа по встрече с Зеленским менялись несколько раз. Перед визитом главы Украины в США Трамп заявил, что не исключает их встречи. Когда Зеленский уже был в Штатах, команда кандидата в президенты заявила, что такой встречи не запланировано. Сейчас, похоже, Трамп снова изменил свое решение. Зеленский хочет представить Трампу План победы Украины.

Как сообщал "Телеграф", журналист издания Time Саймон Шустер со ссылкой на двух чиновников, близких к Зеленскому написал, что вначале команды Зеленского и Трампа якобы обсуждали идею встречи в поместье республиканца в Мар-а-Лаго. Однако затем представители Украины, вероятно, попросили американского политика встретиться на "нейтральной территории", чтобы это не могло быть расценено как поддержку выдвижения Трампа в президенты.