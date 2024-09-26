Украинский политолог Алексей Якубин рассказал "Телеграфу", почему ситуация между Трампом и Украиной становится напряженнее

Ситуация, которая сейчас сложилась с реакции Дональда Трампа, республиканцев на визит Зеленского, требования со стороны республиканцев по отставке украинского посла, становится более напряженной.

Двухпартийная поддержка в какой-то степени натолкнулась на айсберг избирательной гонки, которая в Штатах очень и очень, как мы видим, ожесточенная. И вот то, что мы сейчас видим, по сути это показатель того, что все же украинской дипломатии не удалось удержать модель такого равного отношения.

Возможно, на фоне того, что американские социологические компании стали показывать якобы отставание Трампа от Камалы Гаррис. Поэтому мы видели, что, скажем так, несколько смелее стали говорить наши власти по поводу событий в Штатах, по поводу заявлений кандидатов. К примеру, заявления Джей Ди Венса.

Я думаю, что, по существу, здесь, к сожалению, сыграл то влияние, которое мы имеем. И когда республиканцы, а Трамп сейчас кандидат от республиканцев, плюс впереди не только выборы президентские, но выборы в Конгресс, его треть, Нижнюю Палату. Республиканцы, по существу, это восприняли как еще один элемент предвыборной игры, а затем посыпались эти заявления, которые мы сейчас видим.

То есть на самом деле для Украины это, конечно, создает определенные проблемы, ведь это, с одной стороны, избирательная борьба, но с другой стороны, это и показатель не совсем правильно выбранной стратегии по взаимодействию со Штатами в целом. Потому что мы хотели бы, чтобы США воспринимали видение Украины, видение того, к чему нужно стремиться. А они воспринимают свою поддержку Украины как тот факт, что она не должна проиграть. Это уже для нас плюс и показатель их влияния в мире.

Но теперь мы видим, что, то как Штаты должны помогать Украине и как США воспринимают ситуацию, столкнулось. И это исключительно позиция Дональда Трампа. Сама ожесточённость борьбы, конечно, здесь играет роль, но это еще и показатель того, что и республиканцы, и демократы, они оба поддерживают идею гуманной роли Штатов в мире. Однако методы у них разные.

Вот теперь, по сути, мы оказались между молотом и наковальней в рамках этой борьбы. Поэтому официальному Киеву, конечно, в этой ситуации уже сложно будет что-нибудь в ближайшее время изменить, ведь похоже, что Трамп избрал это как одну из линий своей избирательной компании. В частности, критика Украины, Камалы Харрис, решений современного президента Джо Байдена. Главное, чтобы дальше не было еще больших проблем.

Наша ошибка здесь была в том, что, если социологические рейтинги показывают одни результаты, то можно вроде бы легче учитывать результаты выборов в Штатах. Даже несмотря на то, что там далеко не прогнозируемые результаты победы Харрис. И второй момент – это то, что нужно просто с США пересматривать нашу внешнюю политику. То есть ситуация с послом, очевидно, нуждается в замене дипломатического корпуса. И сама стратегия по отношению к США тоже должна быть другой. Украина должна ясно видеть свои интересы и интересы Штатов.

Источник: комментарий "Телеграфа".