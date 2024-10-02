Дебаты между кандидатами в вице-президенты США: говорили ли они об Украине (видео)

Дискуссия завершилась рукопожатиями

Во вторник, 1 октября, в США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты от демократов — Тимом Уолзом и от республиканцев — Джей Ди Венсом. Об Украине они почти не упоминали.

Как пишет CNN, Уолз описывал преимущества позиции своей напарницы, вице-президента Камалы Харрис. Венс заявил, что бывший президент Дональд Трамп — лучший выбор для решения ключевых вопросов. При этом Уолз говорил примерно на 2 минуты больше (40 минут и 42 секунды), чем Венс (38 минут и 59 секунд).

Оба кандидата практически не упоминали войну РФ против Украины. При этом, демократ подчеркнул, что риторика Трампа относительно соглашений с диктаторами вроде Путина и Ким Чен Ына опасна и вредит интересам США.

Ключевые тезисы дебатов кандидатов в вице-президенты США

Ближний Восток: Уолз сказал, что США должны сохранить присутствие на Ближнем Востоке. Венс заявил, что Израиль должен будет нанести превентивный удар по Ирану после того, как Иран запустил ракеты в сторону Израиля во вторник.

Мигранты: Уолз раскритиковал иммиграционную политику Трампа, указав, что бывший президент успешно провалил двухпартийное соглашение о границе в Сенате. Венс продолжил критиковать Харрис и администрацию Байдена, занимающуюся вопросами границы.

Экономика: Венс утверждал, что экономический план Трампа решит кризис роста стоимости жизни в его первый день в кресле президента. Уолз рассказал о планах Харрис сделать жилье более доступными и снизить налоги.

Право женщин на аборт: Уолз отметил, что кампания Камалы Гаррис поддерживает свободный выбор каждой женщины относительно права на аборт и раскритиковал взгляды и заявления Трампа о возможности национального запрета абортов. На что Венс ответил, что якобы никогда не поддерживал национальный запрет абортов. Однако в 2022 году он говорил, что "безусловно, хотел бы, чтобы аборты были запрещены на национальном уровне". Теперь республиканец озвучивает мнение Трампа, что каждый штат должен устанавливать собственную политику по поводу абортов.

После завершения дебатов Венс сказал журналистам, что он пытался доказать, что Трамп, не "карикатура", которой его выставляет Камала Харрис. Республиканец добавил, что "хотел поговорить о проблемах".

"И одна из вещей, которую я пытался сделать, — это, очевидно, критиковать послужной список Камалы Харрис, но также напомнить американскому народу, что Дональд Трамп не карикатура, которой его выставили Камала Харрис и СМИ, но он был невероятно эффективным президентом в течение четырех лет в Овальном кабинете, и он действительно решал проблемы", — сказал он.

Дебаты завершились взаимным рукопожатием их участников. К ним присоединились их жены, которые также поприветствовали кандидатов в президенты.

Как писал "Телеграф", Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО. Статус заявки Киева может быть повышен уже в скором времени.