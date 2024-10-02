Дебати між кандидатами у віце-президенти США: чи говорили вони про Україну (відео)

Дискусія завершилася рукостисканнями

У вівторок, 1 жовтня, у США відбулися дебати між кандидатами у віце-президенти від демократів – Тімом Волзом та від республіканців – Джей Ді Венсом. Про Україну вони майже не згадували.

Як пише CNN, Уолз описував переваги позиції своєї напарниці, віцепрезидентки Камали Гарріс. Венс заявив, що колишній президент Дональд Трамп — найкращий вибір для вирішення ключових питань. При цьому Волз говорив приблизно на 2 хвилини більше (40 хвилин і 42 секунди), ніж Венс (38 хвилин і 59 секунд).

Обидва кандидати практично не згадували війну РФ проти України. При цьому демократ наголосив, що риторика Трампа щодо угод з диктаторами на кшталт Путіна та Кім Чен Ина небезпечна та шкодить інтересам США.

Ключові тези дебатів кандидатів у віцепрезиденти США

Близький Схід: Волз сказав, що США мають зберегти присутність на Близькому Сході. Венс заявив, що Ізраїль повинен буде завдати превентивного удару по Ірану після того, як Іран запустив ракети у бік Ізраїлю у вівторок.

Мігранти: Волз розкритикував імміграційну політику Трампа, вказавши, що колишній президент успішно провалив двопартійну угоду про кордон у Сенаті. Венс продовжив критикувати Гарріс та адміністрацію Байдена, яка займається питаннями кордону.

Економіка: Венс стверджував, що економічний план Трампа вирішить кризу зростання вартості життя його першого дня в кріслі президента. Волз розповів про плани Гарріс зробити житло доступнішим та знизити податки.

Право жінок на аборт: Волз зазначив, що кампанія Камали Гарріс підтримує вільний вибір кожної жінки щодо права на аборт і розкритикував погляди та заяви Трампа щодо можливості національної заборони абортів. На що Венс відповів, що нібито ніколи не підтримував національної заборони абортів. Проте у 2022 році він говорив, що "безумовно, хотів би, щоб аборти були заборонені на національному рівні". Тепер республіканець озвучує думку Трампа, що кожен штат має встановлювати власну політику щодо абортів.

Після завершення дебатів Венс сказав журналістам, що він намагався довести, що Трамп не є "карикатурою", якою його нібито виставляє Камала Гарріс. Республіканець додав, що "хотів поговорити про проблеми".

"І одна з речей, яку я намагався зробити, — це, очевидно, критикувати послужний список Камали Гарріс, але також нагадати американському народу, що Дональд Трамп не карикатура, якою його виставили Камала Харріс та ЗМІ, але він був неймовірно ефективним президентом протягом чотирьох років в Овальному кабінеті, і він справді вирішував проблеми", — сказав він.

Дебати завершилися взаємним рукостисканням їхніх учасників. До них приєдналися їхні дружини, які також привітали кандидатів у президенти.

Як писав "Телеграф", Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Джо Байден перед відходом зі своєї посади може погодитися на певні зрушення щодо вступу України до НАТО. Статус заявки Києва може бути підвищено вже незабаром.