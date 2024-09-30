Заявление Кирби по поводу уступки Украине территорий: политик из США дал объяснение

Окончательное решение все равно будет принимать официальный Киев

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки для окончания войны, может оказаться вполне реальным решением. Стороны должны найти компромисс.

Такое мнение высказал депутат округа Рок, Висконсин, США Юрий Рашкин. Он проанализировал визит Зеленского в США вместе с журналистом "Телеграфа".

Политик пояснил, что в США как демократы, так и республиканцы выступают скорейшее завершение войны в Украине, называя ее "конфликтом". Однако взгляды на то, как это должно произойти у политических сил, сильно отличаются.

"Различие между республиканцами и демократами состоит в том, что республиканцы просто хотят покинуть Украину. Пусть Путин забирает. Ему это важнее, чем нам. А мнение демократов состоит в том, чтобы украинка села за стол переговоров, предложила Путину что-то на что он согласился. Это может быть компромисс. Это только ужасно знают, что для них будет верным решением. Как республиканцы, и демократы хотят остановить войну. Но это нужно учитывать", — пояснил политик.

Юрий Рашкин также отметил, что американцы озабочены тем, что военные действия затянулись. Представители США не раз интересовались у украинских партнеров, сколько они готовы бороться за свои территории. Но подчеркнул, что решение остается исключительно за Украиной.

Ранее администрация США в лице Джона Кирби предположила, что киевским властям придется прибегнуть к территориальным уступкам для завершения войны. "Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента (Зеленского — ред.). Но относительно президента Байдена в Соединенных Штатах, то Украина есть Украина, вся Украина. Международно признанные границы должны уважаться всеми особенно Россией", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии заговорил о территориальных уступках Украины.