На шаг ближе ко второму туру? В США один из кандидатов дал "добро" на дебаты

Первые дебаты длились 90 минут

Вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента Америки, готова провести второй раунд дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Она приняла соответсвующее предложение от телеканала CNN.

Еще один тур прений хотят провести 23 октября. Об этом Харрис написала на своей странице в соцсети X.

"С радостью приму участие во вторых президентских дебатах 23 октября. Надеюсь, Дональд Трамп присоединится ко мне", – отметила Харрис.

Вице-президент США Камала Харрис твердо заявила о своей готовности к еще одному туру дебатов с кандидатом на пост главы США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Провести вторую встречу двух кандидатов в прямом эфире предложил телеканал CNN, который готов организовать прения уже 23 октября.

На данный момент Дональд Трамп никак не отреагировал на это предложение и полностью проигнорировал его.

Ранее Камала Харрис на митинге в Северной Каролине уже заявляла о своей готовности провести еще одни прения с Трампом.

"Я считаю, что мы обязаны перед избирателями провести еще одну дискуссию", — подчеркнула тогда вице-президент.

Дебаты в США – что известно

Харрис и Трамп вышли на дебаты 10 сентября, за восемь недель до выборов президента США. Кандидаты готовились к противостоянию, которое является единственными запланированными президентскими дебатами. Они прошли на телеканале ABC News в Национальном конституционном центре Филадельфии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов сказал, что больше не будет проводить прения с Камалой Харрис, поскольку считает, что "выиграл предыдущие", хотя мнения экспертов разделились. Вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, практически сразу заявила о своей готовности провести еще один тур прений.

Напомним, 78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле. 59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена — это случилось вскоре после его неудачных дебатов с Трампом в июне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ряд экспертов высказали свои мнения о дебатах в США. Специалисты отметили, что это было явным контрастом стиля и видения, в котором оба кандидата проявили себя по-разному.