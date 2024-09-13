Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис

Вицепрезидентка говорит противоположное

После дебатов в США кандидат в президенты США Дональд Трамп ошарашил новым заявлением. Он сказал, что больше не будет проводить дебаты с Камалой Харрис, поскольку считает, что "выиграл предыдущие", хотя мнения экспертов разделились.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает CNN. Он подчеркнул, что ему не нужно проводить новые дебаты, поскольку он выиграл и не нуждается в реванше как боксер.

"Когда боксер проиграет бой, первые слова, которые можно услышать из его уст: "Я хочу реванша", — написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что его оппонент Камала Харрис якобы отказывается от проведения дебатов на канале Fox News.

"Она отказывается появляться на дебатах на (телеканале – ред.) Fox и не хочет выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была делать последние почти четыре года. Третьих дебатов не будет!" – подчеркнул Трамп.

В свою очередь Камала Харрис на митинге в Северной Каролине заявила обратное. Она готова провести еще одни прения с Трампом.

"Я считаю, что мы обязаны перед избирателями провести еще одну дискуссию", — подчеркнула вице-президент.

Дебаты в США – что известно

Харрис и Трамп вышли на дебаты 10 сентября, за восемь недель до выборов президента США. Кандидаты готовились к противостоянию, которое является единственными запланированными президентскими дебатами. Они прошли на телеканале ABC News в Национальном конституционном центре Филадельфии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Камала Харрис во время дебатов сказала Дональду Трампу, что Путин "съел бы его на обед".