"Ми повинні замкнути його": Байден неоднозначно відгукнувся про майбутнє Трампа

На думку американського лідера, Трамп становить загрозу демократії й має бути "політично замкнений"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден публічно закликав посадити за ґрати кандидата на його посаду Дональда Трампа. Американський лідер вважає, що той є загрозою для демократії і має бути "ізольований політично".

Таку заяву Байден зробив під час виступу у передвиборчому офісі Демократичної партії у Конкорді, штат Нью-Гемпшир у вівторок, 22 жовтня. Про це пише Reuters.

"Ми повинні посадити його за ґрати. Політично замкнути його. Заперети його. Ось що ми маємо зробити", — сказав Байден.

Він також наголосив, що Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.

"Наша демократія буде під загрозою, якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Харріс", — додав президент США.

У матеріалі також зазначається, що цього року під час мітингів на підтримку Харріс її натовпи іноді скандують "заприте його", маючи на увазі Трампа, який був засуджений за 34 пунктами тяжкого злочину, пов’язаним із приховуванням грошей за мовчання, виплачених порнозірці. Йому також висунуто звинувачення у незаконній спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за місяць до виборів у США прокурор Джек Сміт надав нові докази спроб колишнього президента скасувати результати виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.