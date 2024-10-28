Путин не враг: трампист Ди Вэнс сделал очередное скандальное заявление

Вэнс в очередной раз призвал к переговорам, которые трампист считает главной частью прекращения войны в Украине.

Антиукраински настроенный кандидат на должность вице-президента США, трампист Джей Ди Вэнс, более известный как "любитель диванов", отказался назвать врагом так называемого "президента" России Владимира Путина. Более того, Вэнс призвал к переговорам с Россией касательно войны в Украине.

Свои скандальные заявления Вэнс сделал в интервью NBC News. Так когда Вэнса спросили, видит ли он в Путине союзника или врага, трампист сказал, что Путин – не первое, но и не второе.

"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", – сказал он.

Кроме того, Вэнс в очередной раз призвал к переговорам, которые трампист считает главной частью прекращения войны в Украине. При этом Вэнс отметил, что переговоры должны вести США, Украина, Россия и союзники по НАТО.

"Я считаю, что важно, если мы когда-нибудь закончим войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", – добавил республиканец.

Ранее "Телеграф" уже писал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс выступает за переговоры Дональда Трампа с Путиным. Особо рассчитывать на его поддержку в случае прихода Тампа к власти Киеву не приходится.

Отметим, что претенденты на пост президента США Камала Гаррис и Дональд Трамп уже давно определились с кандидатами в вице-президенты. Если за соратником демократки Тимом Уолзом закрепился статус друга Украины, то тот, кого избрал республиканец — Джей Ди Венс, имеет противоположные взгляды, особенно рассчитывать на его поддержку в случае прихода Тампа к власти Киеву не приходится.

Подробнее об их взглядах читайте в статье "Телеграфа": "Уолз VS Венс: что кандидаты в вице-президенты США думают об Украине, России и Китае"