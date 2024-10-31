Трамп уселся за руль мусоровоза: при чем тут Байден (фото и видео)

Республиканцы сделали оплошность Байдена частью своей кампании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп устроил настоящее шоу, пытаясь использовать себе на пользу резкое высказывание своего соперника Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома неосторожно высказался о сторонниках Трампа, его слова были восприняты так, будто бы он назвал их "мусором".

Как сообщает ABC News, Трамп прибыл в Висконсин предвыборные мероприятия и сразу залез в кабину мусоровоза, на котором был написан слоган его кампании — "Make America great again" (Сделаем Америку снова великой, — ред.). При этом на кандидате в президенты Штатов был светоотражающий оранжево-желтый жилет, которые носят работники коммунальных служб.

Из кабины мусоровоза Трамп общался с журналистами, у которых поинтересовался: "Как вам мой мусоровоз?". Он также заявил, что этот мусоровоз "в честь Камалы и Джо Байдена".

Кроме того, Трамп попытался откреститься от комика Тони Хинчклиффа, который в воскресенье на митинге в его поддержку назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора". Именно в ответ на это высказывание Байден сказал "единственный мусор, который я вижу, что плавает там — это мусор его сторонников". Его слова были интерпретированы так, что он якобы назвал мусором всех сторонников Трампа.

"Я ничего не знаю об этом комике (Тони Хинчклиффе, — ред.). Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что тут сказать… Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня", – заявил Дональд Трамп.

Далее он отправился на сцену предвыборного мероприятия. При этом он не стал снимать жилета коммунальщика.

Тем временем кандидатка на пост президента США Камала Харрис дистанцируется от неудачного высказывания Байдена, пишет ВВС. Она заявила, что "категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют". Она добавила, что если победит на выборах, то станет "президентом всех американцев, включая тех, кто не голосует за меня".

Стоит отметить, что Пуэрто-Рико — это островная территория США в Карибском море. Ее жители не могут голосовать на выборах президента США. Однако это может делать большая диаспора в Штатах.

Как сообщал "Телеграф", 28 октября президент США Джо Байден принял участие в досрочном голосовании на президентских выборах. Глава Белого дома отдал свой голос в штате Делавер и поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Гаррис, для чего ему пришлось 40 минут стоять в очереди бок о бок с обычными гражданами.