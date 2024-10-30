Трамп уже сейчас готовит сторонников к срыву сертификации выборов

Результаты выборов для Дональда Трампа сейчас могут привести его либо в Белый дом, либо в тюрьму. Поэтому политик не смирится с проигрышем.

Он уже сейчас готовит по всей стране 6 января на минималках. Такое мнение в эфире "Телеграфа" высказал Юрий Рашкин, депутат округа Рок, штат Висконсин, США.

"Смотрите, если у Трампа получалось все, что он хочет, то 100-процентный. Но у Трампа, как правило, проваливаются все его затеи. Поэтому, это дает нам надежду. Опять же, очень большая надежда от того, что Трамп – не президент", – сказал он, отвечая на вопрос, насколько высок риск штурма Капитолия 2:0.

Рашкин считает, что 6 января стало прививкой достаточной для Соединенных Штатов. Тем не менее он отметил, что политики по всему миру нервничают, что Трамп может прийти к власти, "вернуться быть избранным американским народом".

"А в это время у Байдена определенная ответственность, которой он очень дорожит перед американским народом, не вовлекая нас в вероятные ядерные войны, не давая перевороту произойти, следя, чтобы был в стране закон и порядок. Это очень большая работа, которую на самом деле он очень неплохо выполняет", – оценил вклад действующего главы США американский депутат.

Он добавил, что поскольку Джо Байден сейчас не является кандидатом в президенты США, про него можно говорить правду. По мнению Рашкина, за четыре года своей единственной каденции Байдену удалось добиться "непревзойденного успеха" в экономике.

"Трамп сейчас избирается и для него это либо Белый дом, либо тюрьма. И выбор у него очень простой, ничего там сложного нет, все очень однозначно. Поэтому он будет толкать людей", – спрогнозировал он.

Американский политик обратил внимание на важность дня сертификации выборов и вспомнил о "маленьких секретах" Трампа со спикером Джонсоном.

"Все за голову схватились, потому что он сказал: "У нас есть наши little secrets с Джонсоном. То есть что там они еще будут готовить – непонятно. Поэтому опять же на выборах очень важно, чтобы республиканцы потеряли большинство в палате представителей, потому что это будет сертификация выборов", – сказал он.

По мнению Рашкина, нет уверенности, что если республиканцы останутся в большинстве в палате представителей, они сделают все правильно и проведут полную сертификацию выборов по результатам.

"Поэтому, во-первых, будут попытки насилия по всей стране – это однозначно. С другой стороны, попытки восстания, возможно, будут. Вот к этому Трамп сейчас готовит свою толпу, потому что устраивая ралли в центре Нью-Йорка, он что собирается его выиграть? Так политики себя не ведут", – высказал свое мнение американский депутат.

Он пояснил, что Трамп не зря поехал в штаты, где у него нет шансов выиграть, например, в Нью-Йорк или Калифорнию.

"Разжигает, готовит маленькие 6 января. Поэтому вот эта подготовка своих людей, это очень опасные части того, что это будут мини-восстания по стране с целью того, чтобы сорвать сертификацию выборов. И тогда попытаться каким-то образом это перебросить, чтобы это Конгресс решил или чтобы это решил Верховный суд, который, как мы знаем, обязан Трампу всем.

Напомним, в США неизвестные подожгли две урны для голосования в штатах Орегон и Вашингтон, в результате чего были уничтожены сотни избирательных бюллетеней. На месте преступления обнаружили надписи "Освободите Газу".