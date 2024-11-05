Выборы в США: экзит-полы демонстрируют незначительное преимущество Харрис над Трампом

За Харрис будут голосовать преимущественно чернокожие и латиноамериканцы, за Трампа – белые избиратели

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии накануне выборов имеет небольшое преимущество над своим оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом. Текущее преимущество Харрис составляет примерно 4%.

Об этом свидетельствуют данные опроса PBS News/NPR/Marist, продолжавшегося с 31 октября по 2 ноября. По данным, полученным после бесед с 1297 респондентами, Харрис поддерживает 51% избирателей, а Трампа – 47%.

Также отмечается, что Трампа поддерживает 51% мужчин и 44% женщин, против 47% и 55% соответственно у Харрис. 54% белых избирателей готовы отдать голос за Трампа, против 45% за Харрис. Среди чернокожих и латиноамериканских избирателей Харрис имеет абсолютное преимущество – 83% и 61% соответственно.

В опросе сказано, что 55% вероятных избирателей уже отдали голос досрочно, а треть планирует проголосовать в день выборов. Шансы на победу респонденты оценивают как 49% у Харрис и 46% у Трампа. Также, отмечается в опросе, судя по всему, сторонники Харрис активнее пользуются досрочным и почтовым голосованием – 56% из них проголосовали за вице-президента, а 42% за Трампа. Однако среди тех, кто пойдет голосовать в день выборов, 53% поклонников Трампа и 45% — Харрис.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Упорная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

Более 75 миллионов избирателей в Соединенных Штатах использовали свое право досрочно проголосовать на президентских выборах. Это более 48% от общего числа зарегистрированных избирателей в 2020 году. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тоже проголосовала дистанционно, как и действующий президент США Джозеф Байден.