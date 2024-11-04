"Звездная война" перед выборами в США: кого поддержала Леди Гага и другие знаменитости (инфографика)

До выборов остался один день

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут президентские выборы. Американские звезды активно участвуют в предвыборной гонке, призывая голосовать за того или иного кандидата. Популярная американская певица Леди Гага поддержала кандидатуру Камалы Харрис.

Она призвала голосовать за нее своих подписчиков, которых у нее в Instagram 57,5 млн. Кроме того, 4 ноября Гага выступит в поддержку демократов на предвыборном ралли в Пенсильвании.

Камалу Харрис поддержало много звезд, например Ариана Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт. За ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, выступили рэпер Snoop Dogg, певец Ануэль АА. Инфографику по поводу того, чья "армия" поддержки суммарно имеет больше фолловеров в Instagram, опубликовал сайт "Слово и дело".

У Камалы Харрис у Instagram меньше 18,7 млн фолловеров, тогда как у Трампа – 29,9 млн. Однако "армия" подписчиков поддерживающих ее значительно больше. Кандидатку от демократов поддерживает певица Ариана Гранде, имеющая 376 млн подписчиков в Instagram. Она досрочно отдала свой голос за Гаррис и рассказала об этом.

Кроме того, за Харрис выступает и певица Бейонсе. Количество ее фолловеров в Instagram — 314 млн. Певица дала Харриу разрешение на использование своей песни Freedom в рамках предвыборной кампании.

Также поддерживает вице-президента и самая богатая певица по версии Forbes — Тейлор Свифт, которая имеет 283 млн подписчиков. Многие политические эксперты считают, что ее поддержка может сильно улучшить результаты Камалы, так как Свифт пользуется невероятной популярностью в США.

Публично предпочитает кандидату от Демократической партии также певица Дженнифер Лопес (250 млн подписчиков). Поддерживают ее и Кэти Перри (205 млн), Карди Би (165 млн), Деми Ловато (154 млн) и Билли Айлиш (120 млн).

Также о своей поддержке Харрис заявил актер Леонардо Ди Каприо, имеющий в Instagram 61,2 млн фолловеров, певец Бед Банни с 45,7 млн подписчиков. Кроме них голосовать за нее призывают рэпер Эминем (45,2 млн в Instagram) и актриса Дженнифер Энистон (44,8 млн).

Звезда с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, поддержавшая Трампа — рэпера Snoop Dogg (89 млн). Также за него агитируют певец Ануэль АА (38,3 млн подписчиков), телеведущая Эмбер Роуз (24,1 млн), певцы Канье Вест (20,4 млн), Лил Памп (13,8 млн) и Джастин Квилс (8,5). млн).

Также кандидата от республиканцев поддержали певец Джейсон Олдин, актриса Ришель Райан, актер Халк Хоган, певец Билли Рэй Сайрус, актер Закари Лев и певец Кид Рок. Однако их аудитория в Instagram незначительна.

Как сообщал "Телеграф", популярный американский рэпер Эминем объяснил, почему он поддерживает Гаррис. Он отметил важность свободы слова в Америке, которую кандидатка от демократов сможет обеспечить.