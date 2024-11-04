Даже Харрис и Байден: сколько американцев уже проголосовали на выборах досрочно

В двух штатах, Джорджии и Северной Каролине, более 80% зарегистрированных избирателей проголосовали досрочно

Более 75 миллионов избирателей в Соединенных Штатах использовали свое право досрочно проголосовать на президентских выборах. Это более 48% общего количества зарегистрированных избирателей 2020 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тоже проголосовала дистанционно, как и действующий президент США Джозеф Байден.

Об этом пишет издание Axios. Это рекордная цифра голосующих досрочно, что свидетельствует о росте популярности досрочного и почтового голосования в США.

Также издание привело данные Университета Флориды, по которым досрочно проголосовало 37,9% зарегистрированных сторонников Демократической партии и 36,2% зарегистрированных сторонников Республиканской партии США. В двух штатах, Джорджии и Северной Каролине, более 80% зарегистрированных избирателей проголосовали досрочно.

Издание Deutsche Welle пишет, что вице-президент Харрис тоже проголосовала досрочно. Она избрала голосование по почте, сделав это 3 ноября.

"Я только что заполнила свой бюллетень для голосования… Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что его доставят туда", – сказала она.

Байден проголосовал дистанционно несколько дней назад. Он тоже выбрал вариант почтового голосования, заполнив бюллетень в штате Делавер, на участке Нью-Касле, возле Уилмингтона – там находится его частная резиденция. Пока неизвестно, проголосовал ли дистанционно экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся в этом году от Республиканской партии.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.