Трамп нашел способ "списать" госдолг США: даже интересно, сработало бы ли

Трамп хочет погасить госдолг США криптовалютой. К сожалению, это только его не очень удачная шутка

Экс-президент и действующий кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы знает, как оплатить государственный долг США, который составляет 35 триллионов долларов. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы выпустить криптовалюту на такую сумму.

Об этом пишут американские СМИ. Отмечается, что Трамп таким образом пошутил с избирателями во время частной встречи с ними 4 ноября, однако многие приняли его слова за чистую монету.

"Возможно, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листе бумаги: "35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга". Мне это нравится", – сказал Трамп в ответ на вопрос, что он планирует делать с гигантским госдолгом США.

Отметим, что все текущие активы в криптовалютах, только существующие в мире, которые признаны и обращаются на криптовалютных биржах, составляют суммарно чуть больше триллиона долларов США. То есть Трамп предложил выпустить 35 мировых объемов криптовалюты за короткое время.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, во время которых американцы определят, кто будет руководить страной следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

Более 75 миллионов избирателей в Соединенных Штатах использовали свое право досрочно проголосовать на президентских выборах. Это более 48% от общего числа зарегистрированных избирателей в 2020 году. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тоже проголосовала дистанционно, как и действующий президент США Джозеф Байден.