Выборы в США, удар ВСУ по войскам КНДР и новый военный завод в Украине: главное на утро 5 ноября
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Главные новости утра 5 ноября
Утро 5 ноября началось с важных новостей, часть из которых — мирового масштаба. Рассказываем коротко о важном.
"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.
В США стартовали президентские выборы
5 ноября стартовали выборы президента в США. За кресло главы государства соревнуются два кандидата: действующая вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экспрезидент Дональд Трамп от Республиканской партии. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир уже объявили первые результаты выборов. Трамп и Харрис получили по 3 голоса. Избиратели в в этом селе с населением 12 человек традиционно голосуют первыми. Эта традиция ведется еще с 1960 года. Предыдущие опросы показывают преимущество Харрис в 4% — 51% против 47% у Трампа. Особое внимание приковано к семи "штатам-качелям" (swing states), где результат может склониться в любую сторону.
"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн.
Удар по войскам КНДР
Северокорейские военнослужащие, которые приехали служить в российской армии, уже попали под первый обстрел. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, а также издание Financial Times со ссылкой на представителей ГУР. Согласно предварительным данным, первый удар по войскам КНДР Силы обороны Украины нанесли в Курской области.
Новые военные заводы в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall почти достроил уже второй военный завод из четырех, которые запланировано открыть в Украине. Это при том, что о начале работы первого завода компании стало известно буквально в конце октября. Также с 2022 года концерн Rheinmetall значительно увеличил производство боеприпасов.
Напомним, ранее мы писали о том, что на телефонах Apple произошел массовый сбой часов.