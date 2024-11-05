Выборы в США, удар ВСУ по войскам КНДР и новый военный завод в Украине: главное на утро 5 ноября

Главные новости утра 5 ноября

Утро 5 ноября началось с важных новостей, часть из которых — мирового масштаба. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

В США стартовали президентские выборы

5 ноября стартовали выборы президента в США. За кресло главы государства соревнуются два кандидата: действующая вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экспрезидент Дональд Трамп от Республиканской партии. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир уже объявили первые результаты выборов. Трамп и Харрис получили по 3 голоса. Избиратели в в этом селе с населением 12 человек традиционно голосуют первыми. Эта традиция ведется еще с 1960 года. Предыдущие опросы показывают преимущество Харрис в 4% — 51% против 47% у Трампа. Особое внимание приковано к семи "штатам-качелям" (swing states), где результат может склониться в любую сторону.

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Удар по войскам КНДР

Северокорейские военнослужащие, которые приехали служить в российской армии, уже попали под первый обстрел. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, а также издание Financial Times со ссылкой на представителей ГУР. Согласно предварительным данным, первый удар по войскам КНДР Силы обороны Украины нанесли в Курской области.

Новые военные заводы в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall почти достроил уже второй военный завод из четырех, которые запланировано открыть в Украине. Это при том, что о начале работы первого завода компании стало известно буквально в конце октября. Также с 2022 года концерн Rheinmetall значительно увеличил производство боеприпасов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на телефонах Apple произошел массовый сбой часов.