От знакомства в клубе до жизни в Белом доме: как Мелания и Дональд Трамп выглядели в молодости и какой была их история любви (фото)

У Мелании и Дональда Трампа один общий ребенок — 18-летний сын Бэррон

История любви Дональда Трампа и Мелании, которая сейчас практически не появляется на публике, является весьма насыщенной. Они встретились, когда модели было 27 лет, а бизнесмену — 52. Но разница в возрасте не помешала им построить отношения и брак, который длится уже 19 лет.

"Телеграф" делится интересными фактами из личной жизни Дональда и Мелании Трамп. Узнайте, как они выглядели в молодости, как познакомились и прошли непростой период президентства в США.

Встреча в клубе и роскошная свадьба

Пара познакомилась в клубе в Нью-Йорке, Дональд Трамп, уже имеющий крупное состояние и влиятельное положение в обществе, пришел на вечеринку с Селиной Мидельфарт, дочерью норвежского бизнесмена. Однако его внимание было сосредоточено на Мелании, которая в тот момент строила модельную карьеру.

Мелания рассказывала, что ничего толком не знала про Дональда и отказалась давать ему свой номер, заявив, что не хочет "быть одной их тех, кому он звонит". Вместо этого, она попросила Дональда оставить свой телефон. Через неделю она ему позвонила, они встретились и вскоре Мелания переехала к Трампу жить.

Фото: Getty Images

В 2004 Дональд сделал Мелании предложение руки и сердца, подарив ей кольцо в 12 каратов за 1,5 миллиона долларов. Но их свадьба состоялась спустя год. Пара поженилась в Палм Бич (Флорида) и их торжество стало одним из самых роскошных в начале 2000-х годов.

Фото: Getty Images

Свадебное платье Мелании весило 27-килограмм, его создавали швеи Dior в течение 550 часов. Гостей мероприятия развлекали Элтон Джон и Билли Джоэл.

Фото: Getty Images

Спустя год у Мелании и Дональда Трампа родился сын Бэррон. Будущая первая леди США не доверяла няням, поэтому сама занималась воспитанием наследника.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Период президентства Трампа

Когда Трамп заявил, что хочет баллотироваться в президенты США, супруга его поддержала и присутствовала на всех ключевых для него событиях. В 2017 году она стала первой леди США, но отказалась переезжать в Белый дом после победы Трампа на выборах. Она часто к нему приезжала в Вашингтон, но жила вместе с сыном Бэрроном в Нью-Йорке, чтобы он смог окончить учебу.

Фото: Getty Images

В 2020 году, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену, в сети ходили слухи, что Мелания собирается подать на развод, но эта информация не подтвердилась. Однако Мелания стала реже появляться на публике. В 2022 году они вместе посетили Новогоднюю вечеринку.

Фото: Getty Images

После судебных скандалов Дональда, супруга остается в "тени" его политических дел, она даже не присутствовала на его предвыборных дебатах. В последний раз ее вместе с Дональдом видели в апреле 2024 года на благотворительном мероприятии.

Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что в феврале 2024 года Мелания Трамп была замечена на публике после похорон матери. Она была на курортной вилле, расположенной в Палм-Бич (Флорида).