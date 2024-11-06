Жена Байдена могла проголосовать за Трампа: в сети заметили интересную деталь

Первая леди США могла продемонстрировать свой выбор через наряд

В Соединенных Штатах Америки состоялись президентские выборы, за результатами которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. К этому историческому событию было приковано внимание всего мира, ведь от выбора американцев зависело, что будет происходить дальше на политической арене.

Внимание американцев привлек красный брючный костюм, который надела бывшая первая леди США Джилл Байден. Пользователи сети увидели в этом определенный символизм, поскольку это цвет Республиканской партии. Говорят, что Джилл могла проголосовать Дональда Трампа, или же и вовсе не отдать кому-то свой голос, пишет The list.

Хотя раньше бывшая первая леди агитировала американцев голосовать за Гаррис, красная одежда Байдена могла быть четким сигналом против кандидатки в президенты. В сети не верят случайному выбору цвета.

Сообщается, что Джилл и Джо Байден не собирались приходить на вечеринку Харрис в ночь выборов. Так, Камала была в это время в родном Университете Говарда, тогда как Джо и Джилл — в Белом доме.

О непростых отношениях жены Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис начали говорить еще в 2020 году во время праймериз от Демократической партии. Тогда Джо Байден назначил Харрис вице-президентом. Впрочем, ходили слухи, что политик пыталась дистанцироваться от администрации Байдена, чтобы привлечь электорат, который его не поддерживает.

Ранее "Телеграф" писал о внучке Джо Байдена, которая в день выборов сделала неожиданное признание. Интересным образом она сообщила важную новость.