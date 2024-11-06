Украинка с антиукраинской позицией Спартц снова стала конгрессвумен: чем она известна

Одновременно с президентом американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената

Конгрессвумен украинского происхождения от Республиканской партии Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США и снова войдет в Конгресс. Несмотря на свое происхождение, она негативно относится к Украине.

По данным Associated Press, Спартц получила 56,6% голосов. Ее основной соперницей была Дебора Пикетт, которая в прошлом служила в армии США. Также за место в Палате представителей соперничали либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.

Как говорится на официальной странице кампании Спартц, ее поддержали ассоциация владельцев оружия, противники абортов и малый бизнес. Отмечается, что ее приоритетами являются защита прав владельцев оружия, сокращение государственных расходов, усиление миграционной политики и безопасности на южной границе США. Также Спартц выступает за сохранение сильной армии, реформу образования, прозрачность правительства и уменьшение регуляции для бизнеса.

Виктория Спартц является уроженкой Носовки на Черниговщине, а ее школьная жизнь прошла в Чернигове. Со своим будущим мужем Джейсоном Спартцем она познакомилась, когда ездила в Москву посетить родственницу. Это позволило ей переехать в США и сделать там карьеру политика. Она регулярно приезжает к родителям.

Как Спартц относится к Украине

В апреле этого года Спартц отказалась поддержать пакет помощи США, содержащий более 60 миллиардов долларов для Украины. Она также предлагала отказаться от помощи беженцам.

Ранее Спартц жестко критиковала Офис президента Украины Владимира Зеленского. К примеру, она говорила, что Андрей Ермак якобы может сотрудничать с российской стороной. В этой связи конгрессвумен просила президента США Джо Байдена проверять каждый шаг военной помощи Киеву.

В ответ МИД Украины обвинил ее в попытке из-за громких заявлений повысить свой политический рейтинг. Американская печать писала, что Спартц своими словами разрушает отношения Киева и Вашингтона.

Еще Спартц призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не предпримет надлежащих мер безопасности. В МИД Украины тогда заявили, что конгрессвумен пыталась "нанести сокрушительный удар украинским фермерам и экономике".