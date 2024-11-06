Трамп виступає з переможною промовою: де дивитися (онлайн-трансляція)

Республіканець Дональд Трамп вже назвав себе обраним президентом США, він звертається до американців. Трамп подякував, що його обрали главою Сполучених Штатів.

Його звернення транслюється в Instagram. Станом на зараз Трамп отримав 267 з 270 необхідних. Його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс має 214 голосів. Промову Трампа транслює FoxNews.

"Ми вилікуємо Америку, ми все виправим", — заявив він.

Новина доповнюється…