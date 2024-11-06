Была моделью и занималась бизнесом: как выглядит старшая дочь Дональда Трампа

Женщина активно ведет социальные сети

Иванка Трамп – дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа от первой жены Иваны Трамп. Она часто появляется на публике и очаровывает великолепным внешним видом.

Женщина активно реализовывалась в предпринимательстве, моделинге и писательстве. Больше о Иванке Трамп — знает "Телеграф".

Что известно о Иванке Трамп

Иванка Трамп появилась на свет в 1981 году в Нью-Йорке. Отец – известный политик и бизнесмен Дональд Трамп, а мать – предпринимательница и писательница Ивана Трамп. Училась в Chapin School и колледже Choate Rosemary Hall.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Получала экономическое образование в Пенсильванском университете, который окончила с отличием. После окончания вуза начала работать в компании своего отца Trump Organization. Там она занимала должность исполнительного вице-президента по развитию и закупкам.

Также Иванка активно позировала на подиумах и снималась для глянцев, ведь имеет модельные параметры и эффектную внешность.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В 2009 году Иванка вышла замуж за предпринимателя и владельца газеты New York Observer Джареда Кушнера и приняла иудаизм. Супруги воспитывают трое детей: тринадцатилетнюю Арабеллу Роуз, одиннадцатилетнего Джозефа Фредерика и восьмилетнего Теодора Джеймса.

Фото: Getty Images

После того как Иванка присоединилась к компании отца, она стала выпускать ювелирные изделия, обувь и одежду. Так начала сотрудничать с компанией Dynamic Diamond Corp и таким образом создавать бриллиантовые украшения под названием Ivanka Trump Fine Jewelry. О женщине стали писать известные глянцы Harper’s Bazaar, Forbes Life, Vogue, в то же время ее украшения начали покупать знаменитости, в частности Джей Ло и Рианна.

Фото: Getty Images

Параллельно дочь Трампа создавала линейки одежды, сумок, обуви и аксессуаров. Однако бренд женщины критиковали за использование меха животных. А компания Aquazzura Italia SRL подавала на Иванку в суд из-за кражи дизайна.

А в 2016 году Иванка открыла 36 торговых марок в Китае. Это произошло в период между инаугурацией отца Дональда Трампа и визитом в США президента Китая Си Цзиньпина.

Фото: Getty Images

Несмотря на то, что бренд Ivanka Trump Fine Jewelry был мега популярным, впоследствии женщина закрыла этот бизнес. Причиной стало то, что сети магазинов начали отказываться от продукции Трампа из-за низких продаж.

Фото: Getty Images

Иванка решила попробовать себя в политике и некоторое время работала старшей советницей в Белом доме. Также в течение жизни женщина выпустила книги "Козырная карта: играть на победу в работе и жизни" и "Девушки, которые работают: переписывание правил успеха". Последняя стала бестселлером The New York Times.

Чем занимается сейчас Иванка Трамп

В своих социальных сетях женщина показывает себя с мужем и тремя детьми. Также она путешествует, занимается разными видами спорта и посещает светские мероприятия.

Фото из инстаграма Иванки Трамп

Фото из инстаграма Иванки Трамп

Фото из инстаграма Иванки Трамп

Фото из инстаграма Иванки Трамп

Ранее "Телеграф" рассказывал о бывшей первой леди США Джилл Байден. Женщина пришла проголосовать на выборах президента в символическом наряде.