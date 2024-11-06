Була моделлю та займалась бізнесом: як виглядає старша донька Дональда Трампа

Жінка активно веде соціальні мережі

Іванка Трамп — донька новообраного президента США Дональда Трампа від першої дружини Івани Трамп. Вона часто з'являється на публіці та зачаровує чудовим зовнішнім виглядом.

Жінка активно реалізовувалась в підприємництві, моделінгу та письменництві. Більше про Іванку Трамп — знає "Телеграф".

Що відомо про Іванку Трамп

Іванка Трамп з'явилась на світ у 1981 році в Нью-Йорку. Батько — відомий політик і бізнесмен Дональд Трамп, а мати — підприємиця та письменниця Івана Трамп. Навчалась у Chapin School та коледжі Choate Rosemary Hall.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Здобувала економічну освіту в Пенсильванському університеті, який закінчила на відмінно. Після закінчення вишу почала працювати у компанії свого батька Trump Organization. Там вона обіймала посаду виконавчого віцепрезидента з розвитку та закупівель.

Також Іванка активно позувала на подіумах і знімалась для глянців, адже має модельні параметри та ефектну зовнішність.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У 2009 році Іванка вийшла заміж за підприємця та власника газети New York Observer Джареда Кушнера та прийняла юдаїзм. Подружжя виховує троє дітей: тринадцятирічну Арабеллу Роуз, одинадцятирічного Джозефа Фредеріка та восьмирічного Теодора Джеймса.

Фото: Getty Images

Після того, як Іванка долучилась до компанії батька, вона стала випускати ювелірні вироби, взуття та одягу. Так, почала співпрацювати з компанією Dynamic Diamond Corp і таким чином створювати діамантові прикраси під назвою Ivanka Trump Fine Jewelry. Про жінку стали писати відомі глянці Harper's Bazaar, Forbes Life, Vogue, водночас її прикраси почали купувати знаменитості, зокрема Джей Ло та Ріанна.

Фото: Getty Images

Паралельно донька Трампа створювала лінійки одягу, сумок, взуття та аксесуарів. Однак бренд жінки критикували за використання хутра тварин. А компанія Aquazzura Italia SRL подавала на Іванку до суду через крадіжку дизайну.

А у 2016 році Іванка відкрила 36 торгових марок у Китаї. Це сталося у період між інавгурацією батька Дональда Трампа та візитом у США президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Фото: Getty Images

Попри те, що бренд Ivanka Trump Fine Jewelry був мегапопулярним, згодом жінка закрила цей бізнес. Причиною стало те, що мережі магазинів почали відмовлятися від продукції Трамп через низькі продажі.

Фото: Getty Images

Натомість Іванка вирішила спробувати себе в політиці та певний час працювала старшою радницею у Білому домі. Також протягом життя жінка випустила книги "Козирна карта: грати на перемогу в роботі та житті" та "Жінки, які працюють: переписування правил успіху". Остання — стала бестселером The New York Times.

Чим займається зараз Іванка Трамп

У своїх соціальних мережах жінка показує себе з чоловіком і трьома дітьми. Також вона подорожує, займається різними видами спорту та відвідує світські заходи.

Фото з інстаграму Іванки Трамп

Фото з інстаграму Іванки Трамп

Фото з інстаграму Іванки Трамп

Фото з інстаграму Іванки Трамп

Раніше "Телеграф" розповідав про колишню першу леді США Джилл Байден. Жінка прийшла проголосувати на вибори президента в символічному вбранні.