Импульсивность и двойственность в одном лице: кто Трамп по знаку Зодиака и как это влияет на его характер

Основные черты его характера включают энергичность, переменчивость и желание быть в центре внимания

Республиканец Дональд Трамп, который назвал себя избранным президентом США и станцевал победный танец, давно зарекомендовал себя как человек, склонный к смелым, порой даже эксцентричным поступкам. Его поведение и решения напрямую связаны с характерными чертами его знака зодиака.

"Телеграф" решил выяснить, кто Дональд Трамп по гороскопу. Также мы узнали, какими качествами выделяются представители этого зодиакального круга.

Кто Дональд Трамп по знаку Зодиака?

Американский политик родился 14 июня 1946 года под знаком Близнецы. Это воздушный знак зодиака, символизируемый двойной фигурой, которая отражает их способность к переменам и многогранности.

Люди, рожденные под этим знаком, как правило, обладают ярко выраженной двойственностью: они могут быть обаятельными и дружелюбными, но в то же время непредсказуемыми и переменчивыми. Это делает их как отличными собеседниками, хотя порой их очень тяжело понять.

Близнецы умеют убеждать и привлекать к себе повышенное внимание. Эта черта проявляется в способности Дональда Трампа выступать перед большой аудиторией, вызывая сильные эмоции, как отрицательные, так и положительные.

Однако представители этого знака Зодиака могут быстро менять мнение, подстраиваясь под обстоятельства. У Трампа это проявляется в неоднозначных решениях, резких изменениях в своей политике и в неоднозначных заявлениях.

Еще считается, что Близнецы весьма импульсивны. Их склонность к быстрой адаптации и импульсивным действиям часто возникает из-за внутреннего стремления к новизне и переменам. Это может проявляться как в принятии решений, так и в общении, где они могут проявить вспыльчивость или внезапные изменения настроения. Эти качества также видны в подходе Трампа к некоторым политическим и бизнес-решениям, которые нередко были рискованными и вызывали споры.

"Телеграф" писал ранее, что победа Трампа на выборах войдет в историю США. Указана причина.