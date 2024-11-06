Ничего хорошего: пропагандист Губерниев пытался высмеять победу Трампа, но проговорился

Голос российского биатлона не доволен победой Трампа

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. К слову, именно Губерниев был ведущим на митинге Путина в марте 2022 года.

Соответствующий комментарий Губерниева приводит "СЭ". Он считает, что ничего хорошего Россию не ждет после победы Трампа на выборах.

"Мне на выборы не то чтобы все равно, но у нас на Сходне почему-то перестала работать последняя круглосуточная аптека. Как это связано с выборами в США, толком еще предстоит выяснить. То ли мы все тут стали сильно здоровые и больше никто за лекарствами не ходит, если вечером что-то случится.

Поэтому волнует вопрос: подсчет голосов на Аляске после Мичигана как-то повлияет на открытие круглосуточной аптеки на Сходне? А что касается того, что нас ждет… Ничего хорошего нас не ждет. Тактически могут быть какие-то приятности, но стратегически — ничего хорошего", — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что на праздничном ужине Трампа заметили в одной компании с миллиардером Илоном Маском и президентом UFC Даной Уайтом. К слову, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой.