Политический эксперт специально для "Телеграфа" объяснил, почему для Украины выгодна была победа Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах 47-го президента США власти Украины нужно пытаться договориться об "окончании войны в один день", чтобы этот "один день" все же был в нашу пользу. А из всего Плана победы (который Трамп читать не будет) нужно все перевернуть на идею о том, чтобы отдать наши недра в совместное с США пользование. Это единственное, что может заинтересовать Трампа.

Надо сделать так, чтобы в возможном соглашении с Путиным Трамп смотрел на поддержку Украины как на достижение, а не "мусорные акции". И это, пожалуй, самый главный совет.

В преддверии выборов была "накрутка" со стороны нашей власти и экспертов: если победит Трамп, то нам полон пипец. Учитывая, что наша власть очень зависит от общественного мнения, важно не допустить ошибок. Я сейчас смотрю, что пишут в моих соцсетях: там отчаяние, демократия в упадке, нам кердык и т. д.

А напомню, что Байден говорил о "поддержке Украины до конца, мы сердцами и всем прочим с вами". А потом оказывается в конце года, что нам дали только 10% помощи. Поэтому последний совет власти Украины — начинать сосредотачиваться больше на Европе.

Однако избрание Трампа – это время возможностей для Украины. Потому что тягомотина с Байденом поддерживает нас "на плаву", но не дает переломить ситуацию на фронте. Сейчас война уже превратилась в истощение. Постепенная, контролируемая (ее по-разному можно называть) эскалация – хороша в торговой войне, но когда ежедневно сотни убитых – это не может длиться долго, и на каком-то этапе это закончится.

Понятно, что и Россия истощается. Это тоже хорошо, что Россия через год такой войны, даже если аннексирует захваченные территории Украины, на достаточно долгое время будет настолько истощена, что лет 7—8 не будет думать об экспансии на Запад или против НАТО.

Поэтому избрание Трампа – это шанс для Украины. Все исходят из плохой концепции, что Путин согласится с условиями Трампа. Только с чего он взял, что Россия согласится? У Путина все прекрасно сейчас. Он постоянно наступает, захватывает украинские территории.

И тогда включается другой пункт. Трамп уже заявляет, что включится по максимуму в нефтяной спор. Саудовская Аравия ждет Трампа, потому что ему абсолютно плевать на все те политические моменты, которые разъединили Саудовскую Аравию с США при президенте Байдене.

Саудовская Аравия тоже включается в эту гонку, потому что понятно, что 100 долларов за баррель нефти она не получит. Так что где-то в декабре начнет качать больше. И это самое смешное и трагическое в нашей истории, что Байден не пошел на такие простые якобы шаги, но все равно проиграл выборы. Боялся, что цена нефти вырастет и поставит крест на его втором сроке.

Но стоимость нефти пойдет вниз и для России. Это станет более болезненным ударом, нежели поставки оружия и все остальное, что делалось для Украины. У РФ банально не будет денег. Это бизнесовая жилка, нормальная логика человека с таким мировоззрением. И Трамп этого не скрывал.

А если Путин не пойдет на переговоры, США не будут пипеткой по капле давать оружие, а дадут сразу и по максимуму. Теперь дело за конкретными действиями.