Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" рассказал, как властям Украины теперь вести себя с Трампом

На самом деле, мои советы властям Украины очень просты. Прежде всего, четко сформулировать национальные интересы и, уже исходя из них, выбрать формат отношений с Соединенными Штатами. То есть учитывать, что Трамп любит легкие победы, но легкая победа может быть только тогда, когда она подготовлена заранее.

В нынешней ситуации рассчитывать на легкую победу в отношениях с Россией очень сложно. Нам нужно показать, что мы нужны Западу и прежде всего Соединенным Штатам.

Во-вторых, мы должны четко определиться с тем, какие именно вооружения, боеприпасы, технологии нам нужны. То есть республиканцы во время избирательной кампании выступали против "открытого чека" Украине. Нам это нужно учесть. Наши просьбы должны быть четкими. И потому, очевидно, Мирный план Зеленского придется переписывать.

В третьих, расширять круг людей, которые могут вести диалог с Соединенными Штатами, поскольку там сейчас будет монополизация одной политической силы. То есть не нужно им говорить о монобольшинстве, а наоборот, расширять возможности.

Общение ветеранов, религиозных и женских организаций, поиск путей для диалога бизнесменов – это тоже все нужно. Но нам целесообразно показать, что мы полезны для Соединенных Штатов, для их военно-промышленного и энергетического комплекса. Это тоже лишним не будет.

По поводу катастрофы для Украины после победы Трампа… Мы, к сожалению, столкнулись с тем, что украинская дипломатия сегодня полностью замкнута на Зеленского. И если кто-то думает, что таким образом мы расширяем свои возможности, он ошибается.

Мы таким образом свои возможности сужаем только. Это реальность, которая сегодня существует. Если с ней не бороться, то, к сожалению, ситуация будет еще хуже, потому что для американцев на сегодняшний момент запрос на быстрые, положительные, качественные решения выше, чем что-либо другое.

И Трамп показал, что он способен, как в прошлом году с группой MAGA (Make America Great Again, англ. — "Сделаем Америку великой снова". — Ред.), подчинить себе ресурс Республиканской партии, победить. Надо учитывать, что он авантюрист и способен идти на авантюры. А нам нужны не авантюры, нам нужны взвешенные действия.

Следует осознавать свою ценность, в том числе для региона и для США. Например, говорить им, что, пока украинские войска воюют, Соединенным Штатам не нужно увеличивать свой контингент в Европе, то есть рисковать больше жизнью и здоровьем своих граждан, находящихся на службе в американской армии.