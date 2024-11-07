Байден впервые высказался о поражении Харрис, а с Трампом он готовится говорить лично

Американский лидер называет выбор Камалы Харрис самым первым и лучшим решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал результаты состоявшихся выборов, по результатам которых Дональд Трамп стал его преемником. Американский лидер отметил свое восхищение Камалой Харрис, которая была оппонентом Трампа, назвав ее потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.

Такое сообщение было опубликовано на сайте Белого дома. В нем говорится, что Харрис в чрезвычайных обстоятельствах выступила и возглавила историческую кампанию, руководствуясь сильным моральным компасом и четким видением страны, которая более свободна, более справедлива и полна больших возможностей для всех американцев.

"Как я уже говорил ранее, выбор Камалы был самым первым решением, которое я принял, когда стал кандидатом на пост президента в 2020 году. Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история представляет собой лучшее в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю", — сказал Байден.

Он добавил, что Камала Харрис продолжит бить защитницей для всех американцев.

"И самое главное – она останется лидером, на которого будут равняться наши дети на протяжении многих поколений, поскольку она наложит свою печать на будущее Америки", — отмечается в сообщении.

В то же время по данным Associated Press, в кампании Трампа говорят, что он принял приглашение президента Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить переходный период. Дата пока не объявлена, но Стивен Чунг, директор по коммуникациям Трампа, сказал, что это "произойдет в ближайшее время". Чунг сказал, что Трамп "очень высоко оценил" поздравительный звонок Байдена в среду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравлял Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что он поможет достичь справедливого мира в Украине.