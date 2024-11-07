Байден вперше висловився про поразку Гарріс, а з Трампом він готується говорити особисто

Американський лідер називає вибір Камали Гарріс найпершим і найкращим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти у 2020 році

Чинний президент США Джо Байден прокоментував результати виборів, за результатами яких Дональд Трамп став його наступником. Американський лідер відзначив своє захоплення Камалою Гарріс, яка була опонентом Трампа, назвавши її приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

Таке повідомлення опубліковано на сайті Білого дому. У ньому йдеться, що Харріс у надзвичайних обставинах виступила та очолила історичну кампанію, керуючись сильним моральним компасом і чітким баченням країни, яка вільніша, справедливіша і сповнена більших можливостей для всіх американців.

"Як я вже говорив раніше, вибір Камали був найпершим рішенням, яке я ухвалив, коли став кандидатом на пост президента у 2020 році. Це було найкраще рішення, яке я ухвалив. Її історія являє собою найкраще в історії Америки. І як вона ясно дала зрозуміти сьогодні, я не маю сумніву, що вона продовжить писати цю історію", — сказав Байден.

Він додав, що Камала Гарріс продовжить бити захисницею для всіх американців.

"І найголовніше — вона залишиться лідером, на якого дорівнюватимуть наші діти протягом багатьох поколінь, оскільки вона накладе свій друк на майбутнє Америки", — наголошується в повідомленні.

Водночас за даними Associated Press, у кампанії Трампа кажуть, що він прийняв запрошення президента Байдена зустрітися в Білому домі, щоб обговорити перехідний період. Дата поки що не оголошена, але Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, сказав, що це "відбудеться найближчим часом". Чунг сказав, що Трамп "дуже високо оцінив" вітальний дзвінок Байдена у середу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський вітав Трампа з перемогою на виборах та висловив сподівання, що він допоможе досягти справедливого миру в Україні.